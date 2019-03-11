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11.03.19 12:16
Законопроект о запрете передачи долгов по ЖКХ коллекторам внесен в Госдуму
Документ размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Законопроектом предлагается конкретизировать статью 155 Жилищного кодекса (ЖК) РФ, установив прямой запрет на уступку прав по взысканию просроченной задолженности граждан по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам. Исключение - передача долгов профессиональным участникам рынка ЖКХ, а именно управляющей организации, товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, либо ресурсоснабжающей организации.
"Анализ правоприменительной и судебной практики показывает, что уступка прав требований организациям, не являющимся специально уполномоченными участниками рынка жилищно-коммунальных услуг, приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан", - говорится в пояснительной записке к документу.
Документ поддержан Минстроем и Федеральной службой судебных приставов (ФССП).
В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.
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