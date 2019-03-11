Максимальную сумму покупок без пин-кода по картам Visa могут повысить в 3 раза

11.03.19 12:25

© РИА Новости. Владимир Трефилов

11 марта. Interfax-Russia.ru - Платежная система Visa планирует повысить сумму оплаты банковской картой, при которой не требуется вводить пин-код, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей, сообщил "Интерфаксу" руководитель по развитию эквайринга Альфа-банка Денис Хренов.

Альфа-банк получил соответствующее письмо от Visa. "Само правило (повышение суммы оплаты картой с 1 тыс. до 3 тыс. рублей, при которой не требуется подтверждения пин-кодом) касается всех банков-участников платежной системы Visa", - пояснил Д.Хренов.

О планах Visa разрешить держателям своих карт не вводить пин при оплате картами покупок на сумму до 3 тыс. рублей в понедельник написала газета РБК. Новые правила должны вступить в силу в середине апреля, отметило издание.

Альфа-банк не видит рисков в этом нововведении, считая шаг назревшим. "Ранее действовавшие лимиты были установлены, когда курс валюты был в два с лишним раза ниже, а сами бесконтактные платежи были в новинку для рынка. Сейчас Россия - один из крупнейших рынков бесконтактных платежей с низким уровнем мошенничества", - подчеркнул Д.Хренов.

"Мы не считаем, что это повлияет на уровень риска. Зато удобство для покупателей растет. Платежная система, поднимая лимит, делает ещё один шаг к развитию рынка удобных безналичных платежей", - добавил он.

Что касается возможных аналогичных действий MasterCard, то Д.Хренов напомнил, что, как правило, основные платежные системы следят за новациями друг друга и стараются оперативно компенсировать конкурентные преимущества ответными действиями.