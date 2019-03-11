Видеозаписи пыток в ярославской колонии были переданы следователям до публикации - ФСИН

11.03.19 12:27

© РИА Новости. Максим Блинов

11 марта. Interfax-Russia.ru - Видеоролики с истязанием заключенного в ярославской колонии, о которых сообщила "Новая газета", были обнаружены в середине февраля и переданы в следственные органы, сообщили в пресс-бюро УФСИН по Ярославской области.

"По факту размещения в "Новой газете" двух "новых" видео с фактами нарушений действующего законодательства со стороны осужденных и сотрудников учреждения сообщаем, что данное видео было обнаружено 16 февраля 2019 года сотрудниками отдела собственной безопасности и оперативного отдела УФСИН по Ярославской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в исправительной колонии №1", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в понедельник в "Интерфакс". В нем отмечается, что "материалы незамедлительно были направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения".

Ранее в понедельник "Новая газета" сообщила об очередных фактах истязаний в ярославской колонии №1 (ИК-1). По данным издания, к одному из осужденных были применены пытки - его избивали дубинками, деревянным молотком, а затем заставили произвести действия, повлекшие присвоение ему унизительного статуса.

16 февраля пресс-бюро УФСИН по Ярославской области сообщило о выявлении новых нарушений как со стороны осужденных, так и сотрудников колонии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 33, ч. 3 ст. 286 УК РФ), в рамках которого были задержаны бывший начальник ИК-1 Дмитрий Николаев и бывший замначальника колонии по безопасности и оперативной работе Игит Михайлов.

Позднее с санкции суда они были помещены под домашний арест до 20 марта.

Аналогичное событие произошло летом прошлого года, также после публикации в "Новой газете".

По данным издания, которое обнародовало кадры служебного видеорегистратора, к скованному наручниками заключенному Евгению Макарову были применены пытки. Инцидент произошел 29 июня 2017 года.

Публикация вызвала общественный резонанс.

Обстоятельства случившегося расследуются в рамках уголовного о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), по которому арестовано 15 сотрудников ИК.