Минсельхоз РФ разработал проект новой доктрины продбезопасности

11.03.19 12:30

© РИА Новости. Сергей Черных

11 марта. Interfax-Russia.ru - Минсельхоз разработал проект новой доктрины продовольственной безопасности РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Основной новацией проекта является изменение методики расчета показателей продовольственной безопасности. Для ее оценки предлагается вместо удельного веса отечественного производства в общем объеме внутреннего рынка использовать показатель самообеспеченности.

Он отражает степень удовлетворения внутренних потребностей рынка за счет отечественного производства и при превышении 100% показывает экспортный потенциал отдельных видов сельхозсырья и продовольствия.

"Кроме того, вводятся показатели, характеризующие экономическую и физическую доступность продовольствия для населения, - говорится в сообщении. - Показатель экономической доступности отражает возможность приобретения населением продовольствия по сложившимся ценам в достаточном объеме и ассортименте в рамках установленных норм потребления. Физическая доступность отражает достаточность обеспечения населения площадями торговых объектов".

При подготовке проекта были учтены предложения научного сообщества и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Проект согласован профильными ведомствами, министерством юстиции и внесен в правительство РФ. Его разработка, в частности, связана с появлением новых рисков и угроз продбезопасности, вызванных экономическими санкциями, вступлением России в ВТО и углублением интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, пояснила пресс-служба.

После согласования проекта с Совбезом России и администрацией президента документ будет утвержден.