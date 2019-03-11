СПЧ просит СФ отклонить законопроекты о наказании за "фейк ньюс" и неуважение к госсимволам

11.03.19 12:33

© РИА Новости. Владимир Федоренко

11 марта. Interfax-Russia.ru - Совет по правам человека при президенте РФ рекомендовал Совету федерации направить на доработку законопроекты о наказаниях за "фейковые" новости и неуважение к госсимволам, сообщает пресс-служба СПЧ.

"Совет сегодня направил в Совет Федерации экспертные заключения, критикующие принятые Госдумой законопроекты о наказаниях за "фейковые" новости и неуважение к власти", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе СПЧ.

"Правозащитники просят верхнюю палату парламента отклонить в представленном виде законопроекты и направить их на доработку в рамках согласительной комиссии", - добавили в СПЧ.