Ингуш получил 18 лет колонии за подготовку покушения на судей и силовиков

11.03.19 12:35

© РИА Новости. Виталий Белоусов

11 марта. Interfax-Russia.ru - Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Ингушетии Якубу Хашагульгову, который признан виновным в попытке посягательств на жизнь судей верховных судов Ингушетии и Северной Осетии, а также на жизнь силовиков, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" из зала суда.

"Признать Я.Хашагульгова виновным и назначить ему наказание в виде 18 лет колонии строгого режима", - огласил приговор судья.

В частности, Я.Хашагульгов признан виновным по ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч. 2 ст. 209 (бандитизм), ч. 1 ст. 30 и ст. 295 (посягательство на жизнь судей), ч. 1 ст. 30 и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч. 3 ст. 222(Незаконный оборот оружия и боеприпасов), ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

В пресс-службе суда агентству уточнили, что Я.Хашагульгов в ноябре 2008 года на территории Ингушетии в составе преступного сообщества занимался незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатки, а также совершил тяжкие и особо тяжкие преступления.

"Осужденный с целью вооружения участников банды и совершения нападений незаконно носил при себе огнестрельное оружие, оснащённое прибором для бесшумной и беспламенной стрельбы, а также незаконно хранил по месту своего жительства самодельное взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Я.Хашагульгов причастен также к поджогу кафе, чтобы пресечь продажу алкоголя, а в 2012 и 2013 годах вместе с другими участниками банды активно готовился к нападению на судей Верховных судов республик Северная Осетия-Алания и Ингушетия, а также на сотрудников правоохранительных органов.

В пресс-службе агентству также сообщили, что суд вынес обвинительный приговор подельнику Я.Хашагульгова уроженцу Чеченской республики Магомеду Аушеву, вместе с которым они похитили деньги, выделенные для строительства частных жилых домов в Ингушетии. М. Аушев признан виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ему назначено наказание в виде 500 тыс. рублей штрафа.