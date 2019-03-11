Маугли по-московски: истощенную девочку со шнуром на шее обнаружили на севере Москвы
  
С частного космодрома: суборбитальный космический комплекс могут построить в Нижегородской области
   
Сокровища скифов: в Амстердаме вновь рассматривают дело о возвращении на Украину "золота скифов"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
11.03.19 13:03

Шойгу: Россия за 6 лет в 30 раз увеличила количество крылатых ракет

© РИА Новости. Владимир Астапкович
11 марта. Interfax-Russia.ru - Количество высокоточных крылатых ракет у Вооруженных сил России за шесть лет выросло более чем в 30 раз, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Принятые меры позволили к 2019 году увеличить количество носителей высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет - более чем в 30 раз", - сказал он в понедельник в Госдуме.

Также военным передано 108 баллистических ракет для подводных лодок, отметил С.Шойгу.

Кроме того, Военно-морской флот России за шесть лет получил три стратегических подводных крейсеров проекта "Борей", семь подлодок и 161 надводный корабль, сообщил министр обороны РФ.

"За шесть лет Вооруженные силы получили (. . .) три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей", семь подводных лодок, 161 надводный корабль, катер и судно", - заявил С.Шойгу в понедельник.

Помимо этого, Минобороны РФ за шесть лет приняло на вооружение 17 комплексов "Бал" и "Бастион", сообщил Сергей Шойгу.

"В результате за шесть лет Вооруженные силы получили <...> 17 береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", - заявил глава Минобороны.

По его словам, это позволило перевооружить на "Балы" и "Бастионы" 17 дивизионов.

С. Шойгу отметил, что береговые ракетные комплексы прошли успешные испытания в Сирии. Всего в САР было испытано более 300 образцов нового оружия.

"Всего в Сирии мы апробировали 316 образцов современного вооружения", - сказал он в Госдуме в понедельник.

"Впервые в ходе операции в Сирии Вооружённые силы нанесли 166 ударов крылатыми ракетами большой дальности воздушного и морского базирования по объектам террористов", - сказал он.

Уже в этом году на вооружение российской армии начнут поступать разведывательно-ударные беспилотники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании в Госдуме в понедельник.

"С этого года начнут поступать на вооружение разведывательно-ударные комплексы средней дальности", - заявил С.Шойгу.

Он отметил, что за шесть лет сформировано 38 воинских частей, на вооружение которых поставлено более 2 тыс. современных беспилотников.

"Благодаря лазерной подсветке с беспилотников удалось дать "вторую жизнь" ранее не востребованным высокоточным артиллерийским снарядам "Краснополь". В результате уменьшился их расход - не более двух снарядов на одну цель - и увеличилась дальность применения", - добавил министр обороны.

О планах оснащения российских Вооруженных сил ударными беспилотниками С.Шойгу сообщал еще в октябре 2017 года.

"В ближайшее время на оснащение Вооруженных сил начнут поступать комплексы с многофункциональными беспилотными летательными аппаратами, способными решать не только разведывательные, но и ударные задачи", - заявил тогда глава Минобороны РФ.

В целом, по словам С.Шойгу, уровень оснащенности Вооруженных сил России современным вооруженным вырос до 61,5%.

"К началу 2019 года оснащенность Вооруженных сил современным вооружением возросла в 3,8 раза - с 16% до 61,5%. В стратегических ядерных силах она составляет 82%, в Сухопутных войсках - 48,3%, ВКС - 74%, Военно-морском флоте - 62,3%, ВДВ - 63,7%", - заявил министр обороны.

По его данным, число контрактников в российской армии с 2012 года увеличилось более чем в два раза и сегодня составляет почти 400 тысяч человек.

"Сегодня действует новая система комплектования Вооружённых сил. С 2012 года количество контрактников возросло более чем в 2 раза и в настоящее время составляет 394 тысячи человек", - сказал С.Шойгу в Госдуме.

"В настоящее время в каждом полку и бригаде формируется по два батальона, укомплектованных контрактниками, а третий - призывниками. При этом призывники к выполнению боевых задач не привлекаются", - добавил министр.

По его словам, в российской армии в данный момент сформировано "136 батальонных тактических групп, укомплектованных военнослужащими-контрактниками, готовых к выполнению любых поставленных задач".

Всего Вооруженные силы России за шесть лет были усилены тремя новыми армиями и четырьмя армейскими корпусами, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Последовательная и планомерная работа, проведенная министерством обороны за шесть лет, позволила создать новый вид Вооруженных сил - Воздушно-космические силы, сформировать объединенное стратегическое командование "Северный флот", три армии: общевойсковую, танковую, армию ВВС и ПВО, четыре армейских корпуса", - сказал он в понедельник в Госдуме.

По словам министра, в Вооруженных силах России за этот период создано 25 соединений и более 150-ти воинских частей и организаций.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.03.19 15:39
Оставленная матерью без присмотра девочка не истощена, но не разговаривает - Кузнецова
.
  11.03.19 14:14
Более 23 млн туристов посетили Москву в 2018 году - Собянин
.
  11.03.19 13:42
На неделе в Москве будет ветрено и прохладно - Гидрометцентр
.
  11.03.19 13:36
СКР попросит арестовать женщину, чью дочь нашли в Москве с признаками истощения
.
  11.03.19 11:10
Столичные власти разрешили предоставить участки под парковку в парке "Остров Мечты"
.
  11.03.19 09:39
В столичных кинотеатрах покажут около 40 новых отечественных мультфильмов
.
  11.03.19 09:03
Пятилетняя девочка несколько дней провела одна в московской квартире
.
  11.03.19 08:14
Прощание с Этушем пройдет в Театре Вахтангова 12 марта
.
  07.03.19 15:00
В Госдуме предложили учредить "Аллею славы" российских парламентариев
.
  07.03.19 13:46
Канатная дорога через Химкинское водохранилище обойдется в 3 млрд руб


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket