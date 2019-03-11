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11.03.19 13:03
Шойгу: Россия за 6 лет в 30 раз увеличила количество крылатых ракет
"Принятые меры позволили к 2019 году увеличить количество носителей высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет - более чем в 30 раз", - сказал он в понедельник в Госдуме.
Также военным передано 108 баллистических ракет для подводных лодок, отметил С.Шойгу.
Кроме того, Военно-морской флот России за шесть лет получил три стратегических подводных крейсеров проекта "Борей", семь подлодок и 161 надводный корабль, сообщил министр обороны РФ.
"За шесть лет Вооруженные силы получили (. . .) три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей", семь подводных лодок, 161 надводный корабль, катер и судно", - заявил С.Шойгу в понедельник.
Помимо этого, Минобороны РФ за шесть лет приняло на вооружение 17 комплексов "Бал" и "Бастион", сообщил Сергей Шойгу.
"В результате за шесть лет Вооруженные силы получили <...> 17 береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", - заявил глава Минобороны.
По его словам, это позволило перевооружить на "Балы" и "Бастионы" 17 дивизионов.
С. Шойгу отметил, что береговые ракетные комплексы прошли успешные испытания в Сирии. Всего в САР было испытано более 300 образцов нового оружия.
"Всего в Сирии мы апробировали 316 образцов современного вооружения", - сказал он в Госдуме в понедельник.
"Впервые в ходе операции в Сирии Вооружённые силы нанесли 166 ударов крылатыми ракетами большой дальности воздушного и морского базирования по объектам террористов", - сказал он.
Уже в этом году на вооружение российской армии начнут поступать разведывательно-ударные беспилотники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании в Госдуме в понедельник.
"С этого года начнут поступать на вооружение разведывательно-ударные комплексы средней дальности", - заявил С.Шойгу.
Он отметил, что за шесть лет сформировано 38 воинских частей, на вооружение которых поставлено более 2 тыс. современных беспилотников.
"Благодаря лазерной подсветке с беспилотников удалось дать "вторую жизнь" ранее не востребованным высокоточным артиллерийским снарядам "Краснополь". В результате уменьшился их расход - не более двух снарядов на одну цель - и увеличилась дальность применения", - добавил министр обороны.
О планах оснащения российских Вооруженных сил ударными беспилотниками С.Шойгу сообщал еще в октябре 2017 года.
"В ближайшее время на оснащение Вооруженных сил начнут поступать комплексы с многофункциональными беспилотными летательными аппаратами, способными решать не только разведывательные, но и ударные задачи", - заявил тогда глава Минобороны РФ.
В целом, по словам С.Шойгу, уровень оснащенности Вооруженных сил России современным вооруженным вырос до 61,5%.
"К началу 2019 года оснащенность Вооруженных сил современным вооружением возросла в 3,8 раза - с 16% до 61,5%. В стратегических ядерных силах она составляет 82%, в Сухопутных войсках - 48,3%, ВКС - 74%, Военно-морском флоте - 62,3%, ВДВ - 63,7%", - заявил министр обороны.
По его данным, число контрактников в российской армии с 2012 года увеличилось более чем в два раза и сегодня составляет почти 400 тысяч человек.
"Сегодня действует новая система комплектования Вооружённых сил. С 2012 года количество контрактников возросло более чем в 2 раза и в настоящее время составляет 394 тысячи человек", - сказал С.Шойгу в Госдуме.
"В настоящее время в каждом полку и бригаде формируется по два батальона, укомплектованных контрактниками, а третий - призывниками. При этом призывники к выполнению боевых задач не привлекаются", - добавил министр.
По его словам, в российской армии в данный момент сформировано "136 батальонных тактических групп, укомплектованных военнослужащими-контрактниками, готовых к выполнению любых поставленных задач".
Всего Вооруженные силы России за шесть лет были усилены тремя новыми армиями и четырьмя армейскими корпусами, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Последовательная и планомерная работа, проведенная министерством обороны за шесть лет, позволила создать новый вид Вооруженных сил - Воздушно-космические силы, сформировать объединенное стратегическое командование "Северный флот", три армии: общевойсковую, танковую, армию ВВС и ПВО, четыре армейских корпуса", - сказал он в понедельник в Госдуме.
По словам министра, в Вооруженных силах России за этот период создано 25 соединений и более 150-ти воинских частей и организаций.
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