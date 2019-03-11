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11.03.19 13:36
СКР попросит арестовать женщину, чью дочь нашли в Москве с признаками истощения
"Председатель СК А.Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК России ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения в одной из квартир Москвы 5-летней девочки с признаками истощения, оставленной без присмотра в антисанитарных условиях", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".
В нем отмечается, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой.
"По уголовному делу назначены медицинская и амбулаторная психолого-психиатрическая судебные экспертизы", - говорится в пресс-релизе.
В пресс-службе напомнили, что в настоящее время мать ребенка задержана до предъявления обвинения в рамках уголовного дела о покушении на убийство (ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 УК РФ).
"При допросе в качестве подозреваемой она пояснила, что является одинокой матерью и вынуждена, уходя на работу либо по делам, оставлять дочь дома одну на непродолжительное время", - говорится в сообщении.
По данным СК, женщина также сообщила, что из-за просроченного долга по кредиту, а также задолженности за коммунальные платежи, "она собиралась продать квартиру и временно, до приобретения нового жилья, переехать с ребенком к своему знакомому".
"Эти сведения будут тщательно изучены следователями, в том числе на предмет того, могло ли желание выгодно продать жилплощадь послужить причиной противоправных действий матери, а также ее знакомого в отношении ребенка", - говорится в пресс-релизе.
В пресс-службе также сообщили, что следователи провели осмотр места происшествия, допросили сотрудников правоохранительных органов по району Левобережный, соседей семьи, консьержа и управдома, а в больнице, куда была доставлена девочка, произвели выемку медицинской документации малолетней.
"Будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, осуществляющих надзор и контроль за неблагополучной семьей, в том числе будут проверяться на предмет халатности сотрудники органов опеки и попечительства", - заявили в СК.
Там отметили, что по предварительным данным, соседи неоднократно вызывали полицию, "но те, в свою очередь, не проявили должного внимания".
"В связи с этим будет дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции, приезжавших ранее по вызову соседей. Кроме того, проверяется информация, размещенная в СМИ, о том, что консьержу подъезда, который также проявил бдительность и неравнодушие и настаивал на вскрытии квартиры, поступали угрозы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что подготовлены представления о награждении ведомственными медалями лиц, проявивших бдительность в этой истории.
Накануне представитель столичного главка СК Юлия Иванова сообщила о задержании женщины, оставившей на несколько дней малолетнюю дочь одну в московской квартире.
"По данным следствия, в квартире жилого дома, расположенного по Ленинградскому шоссе, обнаружена пятилетняя девочка, предварительно с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии, на шеи девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребёнка отсутствовала дома несколько дней", - сказала Ю.Иванова.
Она отметила, что возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, следователи допрашивают женщину.
"Ребенок доставлен в реанимацию одной из городских больниц", - добавила Ю.Иванова.
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