Въезд не для всех: в Москве и Санкт-Петербурге введут экологические зоны
  
С частного космодрома: суборбитальный космический комплекс могут построить в Нижегородской области
   
Маугли по-московски: истощенную девочку со шнуром на шее обнаружили на севере Москвы
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
11.03.19 13:36

СКР попросит арестовать женщину, чью дочь нашли в Москве с признаками истощения

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
11 марта. Interfax-Russia.ru - Следствие намерено просить суд арестовать женщину, задержанную в Москве по подозрению в покушении на убийство своей пятилетней дочери, дело взял на контроль глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Председатель СК А.Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК России ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения в одной из квартир Москвы 5-летней девочки с признаками истощения, оставленной без присмотра в антисанитарных условиях", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой.

"По уголовному делу назначены медицинская и амбулаторная психолого-психиатрическая судебные экспертизы", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе напомнили, что в настоящее время мать ребенка задержана до предъявления обвинения в рамках уголовного дела о покушении на убийство (ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 УК РФ).

"При допросе в качестве подозреваемой она пояснила, что является одинокой матерью и вынуждена, уходя на работу либо по делам, оставлять дочь дома одну на непродолжительное время", - говорится в сообщении.

По данным СК, женщина также сообщила, что из-за просроченного долга по кредиту, а также задолженности за коммунальные платежи, "она собиралась продать квартиру и временно, до приобретения нового жилья, переехать с ребенком к своему знакомому".

"Эти сведения будут тщательно изучены следователями, в том числе на предмет того, могло ли желание выгодно продать жилплощадь послужить причиной противоправных действий матери, а также ее знакомого в отношении ребенка", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе также сообщили, что следователи провели осмотр места происшествия, допросили сотрудников правоохранительных органов по району Левобережный, соседей семьи, консьержа и управдома, а в больнице, куда была доставлена девочка, произвели выемку медицинской документации малолетней.

"Будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, осуществляющих надзор и контроль за неблагополучной семьей, в том числе будут проверяться на предмет халатности сотрудники органов опеки и попечительства", - заявили в СК.

Там отметили, что по предварительным данным, соседи неоднократно вызывали полицию, "но те, в свою очередь, не проявили должного внимания".

"В связи с этим будет дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции, приезжавших ранее по вызову соседей. Кроме того, проверяется информация, размещенная в СМИ, о том, что консьержу подъезда, который также проявил бдительность и неравнодушие и настаивал на вскрытии квартиры, поступали угрозы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что подготовлены представления о награждении ведомственными медалями лиц, проявивших бдительность в этой истории.

Накануне представитель столичного главка СК Юлия Иванова сообщила о задержании женщины, оставившей на несколько дней малолетнюю дочь одну в московской квартире.

"По данным следствия, в квартире жилого дома, расположенного по Ленинградскому шоссе, обнаружена пятилетняя девочка, предварительно с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии, на шеи девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребёнка отсутствовала дома несколько дней", - сказала Ю.Иванова.

Она отметила, что возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, следователи допрашивают женщину.

"Ребенок доставлен в реанимацию одной из городских больниц", - добавила Ю.Иванова.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.03.19 15:39
Оставленная матерью без присмотра девочка не истощена, но не разговаривает - Кузнецова
.
  11.03.19 14:14
Более 23 млн туристов посетили Москву в 2018 году - Собянин
.
  11.03.19 13:42
На неделе в Москве будет ветрено и прохладно - Гидрометцентр
.
  11.03.19 11:10
Столичные власти разрешили предоставить участки под парковку в парке "Остров Мечты"
.
  11.03.19 09:39
В столичных кинотеатрах покажут около 40 новых отечественных мультфильмов
.
  11.03.19 09:03
Пятилетняя девочка несколько дней провела одна в московской квартире
.
  11.03.19 08:14
Прощание с Этушем пройдет в Театре Вахтангова 12 марта
.
  07.03.19 15:00
В Госдуме предложили учредить "Аллею славы" российских парламентариев
.
  07.03.19 13:46
Канатная дорога через Химкинское водохранилище обойдется в 3 млрд руб
.
  07.03.19 12:39
Порывистый ветер и гололед ожидаются в Москве 8 марта


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket