Работодатели могут организовать добровольное тестирование на ВИЧ для сотрудников

11.03.19 13:12

© РИА Новости. Максим Богодвид

11 марта. Interfax-Russia.ru - Работодатели в России уже сейчас могут организовать у себя добровольное тестирование сотрудников на ВИЧ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтруда России.

"Работодатель в добровольном порядке может организовать проведение добровольного анонимного тестирования. Для этого нужно обратиться в региональные центры ВИЧ/СПИД, которые находятся в ведении Минздрава России", - отметили в пресс-службе в понедельник.

Там пояснили, что проблеме ВИЧ/СПИД в трудовых коллективах посвящена глобальная инициатива Международной организации труда (МОТ) под названием "Добровольное и конфиденциальное консультирование и тестирование на ВИЧ на рабочих местах". При этом, помимо собственно тестирования, по мнению международных специалистов, важна также личная профилактическая беседа с работниками - на ней рассказывают о лечении и дают разъяснения о том, что недопустимо подвергать дискриминации людей с ВИЧ.

В России эта инициатива уже была апробирована в 2014 году на предприятиях Вологодской, Калужской, Ростовской и Свердловской областях при координации региональных Центров по профилактике и борьбе со СПИДом. По сообщению Минтруда, пилотные территории были рекомендованы Роспотребнадзором. Кроме того, в инициативном порядке в 2014 году к кампании присоединилась АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК).

В первой половине 2016 года круг компаний, участвующих в инициативе МОТ, расширился, добавили в Минтруде: к ней присоединился ряд крупных российских организаций, в том числе ОАО "РЖД".

"Акции "Добровольное и конфиденциальное консультирование и тестирование на ВИЧ на рабочих местах" на территориях предприятий работодателей и в рамках всероссийских мероприятий организует Минтруд России при поддержке Минздрава России, при консультационной поддержке Международной организации труда и с привлечением региональных Центров по борьбе с ВИЧ/СПИД", - уточнили в пресс-службе.

Там подчеркивают, что тестирование носит рекомендательный и добровольный характер, а его результаты "не разглашаются и являются конфиденциальными". При этом консультации до теста и после теста на ВИЧ дают только сотрудники Центров по борьбе с ВИЧ/СПИД.