Песков увидел в расследовании по "Тройке Диалог" много искаженной информации

11.03.19 13:16

© РИА Новости. Илья Питалев

11 марта. Interfax-Russia.ru - В расследовании Центра по исследованию коррупции и оргпреступности, в котором утверждается, что "Тройка Диалог" занималась отмыванием денег, нет новизны, но много не соответствующей действительности и искаженной информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это расследование весьма путанное, и какие-то эпизоды, которые там упоминались, достаточно старые, которые давно были в поле зрения Росфинмониторинга", - сказал он журналистам.

"Там очень много фактов, которые были давно известны, они упоминались, и что-то не соответствует действительность, что-то упоминается неверно и с искажениями, поэтому какой-то новизны в этом расследовании не содержится", - добавил Д.Песков.

Он также затруднился ответить на вопрос, будет ли данное расследование обсуждаться в понедельник на встрече президента РФ Владимира Путина с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

"Не могу вам сказать. Если он посчитает это необходимым", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.