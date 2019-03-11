В Кремле нет сторонников идеи ограничений работы в Интернете - Песков

11.03.19 13:18

© РИА Новости. Алексей Дружинин

11 марта. Interfax-Russia.ru - В Кремле и в российской власти в целом нет сторонников введения ограничений на работу в интернете, заявления участников митинга за свободу в интернете о том, что готовящиеся законопроекты такие ограничения введут, являются заблуждением, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все выступают за свободу интернета, и авторы этого законопроекта, и в администрации президента, и в правительстве никто не является сторонником идеи какого-то урезания интернета или ограничения возможностей работы Всемирной сети", - сказал Д.Песков журналистам.

По словам представителя Кремля, законопроект о комплексе организационных, административных и технических мер по защите и устойчивой работе сети Интернет в России направлен на защиту от возможности блокировки из-за рубежа доступа к интернету в России.

"Я сегодня утром смотрел телевизор, и там один из участников акции (митинг "за свободный Интернет", состоявшийся в Москве в воскресенье - ИФ) говорил "они хотят нажать кнопку и отключить интернет", это он говорил про власть в Российской Федерации. Это абсолютное заблуждение", - сказал Д.Песков журналистам.

"При этом этот участник почему-то совершенно не опасается того, что кто-то за океаном нажмет на эту кнопку и отключит его от интернета, а опасаться надо как раз этого. И как раз действия законодателей, действия властей направлены на то, чтобы застраховать наших граждан от подобных отключений в случае наступления такой ситуации", - сказал Д.Песков.

В связи с этим он подчеркнул, что "в плане свободы интернета позицию участников этой акции можно поддержать, но нельзя поддержать их непонимание и заблуждение, что принятые законопроекты каким-то образом направлены на ограничение свободы интернета".

"Они как раз направлены на обеспечение жизнеспособности интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве по отношению к нашей стране", - заявил пресс-секретарь президента РФ.