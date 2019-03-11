Автопробег и концерты устроят в Крыму в честь его пятилетия в составе России

11.03.19 13:32

© РИА Новости. Владимир Астапкович

11 марта. Interfax-Russia.ru - Крым в конце этой недели - в начале следующей отмечает пятую годовщину вхождения региона в состав России, на полуострове проведут автопробег и концерты.

Так, 16 марта намечен автомотопробег по маршруту Симферополь - Севастополь - гора Гасфорта. "В мероприятии примут участие ополченцы, участники событий февраля-марта 2014 года, члены мотоклуба "Ночные волки". Организаторы отмечают, что принять участие в пробеге может любой желающий на автомобиле или мотоцикле. Наличие флагов в колонне обязательно", - сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

На площадке у севастопольской горы Гасфорта организуют концерт с использованием декораций и движущихся объектов байк-шоу, а также воздушный вальс парапланов. Там также развернут самый большой флаг России, внесенный в книгу рекордов страны. Триколор ранее побывал в Арктике, на льдах озера Байкал и в небе над Звенигородом.

"В концерте примут участие Александр Маршал, Сергей Скачков и группа "Земляне", Глеб Корнилов, группа "Декабрь" и многие другие", - отмечается в пресс-релизе.

18 марта на площади Нахимова в Севастополе состоится праздничный концерт с участием Александра Маршала, Вики Цыгановой, Стаса Пьехи, Юлии Савичевой, групп "Город 312", "Земляне", "Градусы" и других. Завершится программа фейерверком.

18 марта концерт пройдет и в центре Симферополя, на площади имени Ленина. Ожидаются Михаил Шуфутинский, Денис Майданов и хор Турецкого.

"Запланированы праздничный фейерверк с прямой трансляцией, прямое включение праздничных мероприятий из Москвы", - сообщает министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.