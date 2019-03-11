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11.03.19 13:33
Программу школьного питания обновят в Томской области
"Принципы правильного и полезного питания необходимо формировать с детства, поэтому нам нужно обновить программу школьного питания в регионе. Часто общаюсь с родителями - вопрос назрел", - цитируются в сообщении слова С.Жвачкина.
Прежде всего, речь идет о том, чтобы в школьных столовых была свежая и высококачественная продукция местных товаропроизводителей, но в строгом соответствии с законодательством о закупках, добавил он.
По данным администрации Томской области, в регионе функционируют 317 общеобразовательных организаций и 37 филиалов школ. Питание обучающихся организовано в 308 столовых полного цикла, из них 279 столовых - на сырье, 29 столовых - на полуфабрикатах. Также в общеобразовательных организациях функционируют четыре буфета-раздаточных. В две школы, в которых нет возможности организовать работу столовой или буфета, организована доставка питания.
Все школы, имеющие столовые полного цикла, оснащены кухонным оборудованием, при этом в 10% из них требуется частичная замена техники.
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