Программу школьного питания обновят в Томской области

11.03.19 13:33

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

1 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил своим заместителям обновить региональную программу школьного питания, сообщает пресс-служба областной администрации в понедельник.

"Принципы правильного и полезного питания необходимо формировать с детства, поэтому нам нужно обновить программу школьного питания в регионе. Часто общаюсь с родителями - вопрос назрел", - цитируются в сообщении слова С.Жвачкина.

Прежде всего, речь идет о том, чтобы в школьных столовых была свежая и высококачественная продукция местных товаропроизводителей, но в строгом соответствии с законодательством о закупках, добавил он.

По данным администрации Томской области, в регионе функционируют 317 общеобразовательных организаций и 37 филиалов школ. Питание обучающихся организовано в 308 столовых полного цикла, из них 279 столовых - на сырье, 29 столовых - на полуфабрикатах. Также в общеобразовательных организациях функционируют четыре буфета-раздаточных. В две школы, в которых нет возможности организовать работу столовой или буфета, организована доставка питания.

Все школы, имеющие столовые полного цикла, оснащены кухонным оборудованием, при этом в 10% из них требуется частичная замена техники.