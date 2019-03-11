Три села в Тюменской области попали под карантин из-за бешеных лис

11.03.19 13:38

© РИА Новости. Александр Вильф

11 марта. Interfax-Russia.ru - Двухмесячный карантин по бешенству объявлен в населенных пунктах Омутинского и Казанского районов Тюменской области.

В частности, с 6 марта по 6 мая введен карантин в селе Чирки Казанского района, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в понедельник в районной станции по борьбе с болезнями животных.

"Карантин в селе введен из-за больной бешенством лисы, забежавшей на одно из подворий", - сказал сотрудник ведомства.

Кроме того, под карантин по бешенству попали села Шабаново и Окуневское в Омутинском районе.

По словам сотрудника Омутинской районной станции по борьбе с болезнями животных, в этих селах карантин будет действовать до конца апреля.

Причиной введения ограничительных мероприятий стали больные бешенством лисы.

Ранее сообщалось, что в конце января этого года в коттеджном поселке в Тюмени был введен двухмесячный карантин из-за бешеной лисы. В связи с этим региональное Госохоправление приняло решение об отстреле до конца года лис в лесах Тюменского района, который граничит с областным центром.

В течение этого года также пройдет отстрел лис в лесах Омутинского и Казанского районов.