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11.03.19 13:38
Три села в Тюменской области попали под карантин из-за бешеных лис
В частности, с 6 марта по 6 мая введен карантин в селе Чирки Казанского района, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в понедельник в районной станции по борьбе с болезнями животных.
"Карантин в селе введен из-за больной бешенством лисы, забежавшей на одно из подворий", - сказал сотрудник ведомства.
Кроме того, под карантин по бешенству попали села Шабаново и Окуневское в Омутинском районе.
По словам сотрудника Омутинской районной станции по борьбе с болезнями животных, в этих селах карантин будет действовать до конца апреля.
Причиной введения ограничительных мероприятий стали больные бешенством лисы.
Ранее сообщалось, что в конце января этого года в коттеджном поселке в Тюмени был введен двухмесячный карантин из-за бешеной лисы. В связи с этим региональное Госохоправление приняло решение об отстреле до конца года лис в лесах Тюменского района, который граничит с областным центром.
В течение этого года также пройдет отстрел лис в лесах Омутинского и Казанского районов.
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