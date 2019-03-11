На неделе в Москве будет ветрено и прохладно - Гидрометцентр

11.03.19 13:42

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

11 марта. Interfax-Russia.ru - Ветреная и пасмурная оттепель днем, морозные ночи и небольшие осадки - такой прогноз дают специалисты Гидрометцентра России на неделю в Московском регионе.

"В ближайшие дни в Московском регионе погода переходная, вполне весенняя. Температура в дневные часы слабоположительная или около нуля, но ночью температуры еще зимние", - сказал "Интерфаксу" в понедельник директор Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.

По его словам, в ночь на вторник в Москве будет -1...-3, в Подмосковье - местами до -5, гололедица. Днем во вторник в Москве около нуля, облачно с прояснениями. И ночью, и в дневные часы местами пройдут небольшие осадки, при этом будет ветрено - западный ветер в порывах будет достигать 15 м/с.

В ночь на среду -7...-5, пройдет небольшой снег. Днем 13 марта около нуля, вероятны небольшие осадки.

В четверг, 14 марта, ночью еще холоднее - минус 7-9 градусов. Благодаря росту атмосферного давления днем выглянет солнце, воздух в столице прогреется до +1...+3 градусов. Тем не менее, местами не исключены небольшие осадки.

В пятницу, 15 марта, ночью -7...-2, небольшой снег. Днем в последний день рабочей недели от -1 до +4, возможен мокрый снег и снег с дождем.

Выходные, по текущим прогнозам Гидрометцентра, начнутся в таком же температурном режиме, как и в предыдущие дни: днем в субботу, 16 марта, температура в диапазоне от 0 до +5, метеорологи не исключают небольшие осадки.

"Весна постепенно берет свое", - констатировал собеседник агентства.