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11.03.19 13:43
Потепление в Петербурге сменит снег на дождь
Ветер северного, северо-западного направления 4-9 м/с. Температура воздуха будет отрицательной. В ночные часы по области минус 4-9 градусов, местами до минус 12-15, днем 1-6 ниже нуля.
Повышение температуры воздуха ожидается во второй половине недели. Ветер поменяет направление на южное, юго-восточное и усилится до 7-12 м/с. Днем потеплеет до плюс 3 градусов. В пятницу осадки ожидаются в виде мокрого снега и дождя, продолжится повышение температуры воздуха, до плюс 5 градусов.
На дорогах сохранится гололедица. Атмосферное давление в первой половине недели будет повышаться, во второй половине недели начнет падать.
В Петербурге в первой половине недели пройдет небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха не будет выше минус 2-4 градусов. Во второй половине недели пойдет дождь, а воздух прогреется до плюс 4.
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