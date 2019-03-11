Потепление в Петербурге сменит снег на дождь

11.03.19 13:43

© РИА Новости. Владимир Астапкович

11 марта. Interfax-Russia.ru - В начале наступившей недели в Петербурге и Ленинградской области сохранится зимняя погода, ожидается снег, сообщили "Интерфаксу" в городском Гидрометцентре в понедельник.

Ветер северного, северо-западного направления 4-9 м/с. Температура воздуха будет отрицательной. В ночные часы по области минус 4-9 градусов, местами до минус 12-15, днем 1-6 ниже нуля.

Повышение температуры воздуха ожидается во второй половине недели. Ветер поменяет направление на южное, юго-восточное и усилится до 7-12 м/с. Днем потеплеет до плюс 3 градусов. В пятницу осадки ожидаются в виде мокрого снега и дождя, продолжится повышение температуры воздуха, до плюс 5 градусов.

На дорогах сохранится гололедица. Атмосферное давление в первой половине недели будет повышаться, во второй половине недели начнет падать.

В Петербурге в первой половине недели пройдет небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха не будет выше минус 2-4 градусов. Во второй половине недели пойдет дождь, а воздух прогреется до плюс 4.