Сокровища скифов: в Амстердаме вновь рассматривают дело о возвращении на Украину "золота скифов"
  
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11.03.19 13:51

Музеи Крыма призвали исключить политическую подоплеку из дела о "скифском золоте"

© РИА Новости. В. Теребенин
11 марта. Interfax-Russia.ru - Музеи Крыма распространили в понедельник заявление перед началом слушаний в апелляционной инстанции Амстердама по делу относительно экспонатов "скифского золота".

"Мы полагаем, что в этом споре должна отсутствовать политическая подоплека (...) Несмотря на решение суда первой инстанции, музеи и народ Крыма не потеряли веру в правовую систему Нидерландов. Мы считаем, что Окружной суд Амстердама принял во внимание, что его решение может быть пересмотрено в апелляционном порядке, и по этой причине приостановил исполнение своего решения до рассмотрения апелляции", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Крымские музейщики уверены, что не существует юридических, культурных или исторических оснований для перемещения экспонатов в Киев.

"Их статус и права защищены законом. Ни украинское, ни голландское, ни международное право не дают оснований для передачи или перемещения экспонатов, которые в настоящее время находятся в Амстердаме, в Киев, где они никогда ранее не находились, несмотря на происходившие на протяжении сотен лет политические изменения", - отмечается в заявлении.

В сообщении также поясняется, что, вынося решение, Окружной суд принял во внимание Конвенции, которые не применимы к данному делу, однако не учел те, которые защищают музеи, уважают их нейтралитет и культурный статус.

"Использование таких конвенций в целях ущемления, а не для защиты прав музеев и их коллекций рассматривается музеями как нарушение национального и международного права. Из решения Окружного суда Амстердама следует, что он может расторгнуть все гражданско-правовые соглашения, заключенные между музеями и Музеем Алларда Пирсона. При этом суд не принял во внимание гражданские права, права собственности и управления, предоставленные музеям в отношении коллекций", - заявили музейщики.

Как сообщалось, в понедельник, 11 марта, в апелляционной инстанции Амстердама начались слушания, касающиеся судьбы экспонатов выставки "Крым - золотой остров в Черном море" из коллекций четырех крымских музеев - Керченского историко-культурного заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного государственного музея-заповедника и Национального заповедника "Херсонес Таврический".

Четыре крымских музея направили в феврале 2014 года в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". Также в составе выставки были экспонаты из музея в Киеве.

Поскольку Нидерланды не признают присоединение Крымского полуострова к России, возник вопрос, кому возвращать коллекцию после закрытия выставки в августе 2014 года.

В иске крымских музеев к голландскому музею Алларда Пирсона содержалось требование вернуть из Нидерландов в Крым коллекцию "скифского золота", состоящую из 2 тысяч предметов.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что "скифское золото" из крымских музеев принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев. 16 января 2017 года крымские музеи подали апелляционную жалобу.

Оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, реальная стоимость экспонатов - намного выше, заявляла министр культуры Крыма Арина Новосельская.

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