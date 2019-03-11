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11.03.19 13:56
Российское судно, пострадавшее при взрыве в Японском море, осталось без топлива и продуктов
"Мы заявили морской протест администрации порта и властям из-за того, что они саботируют снабжение судна дизельным топливом", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" замгендиректора по стратегическому развитию компании-судовладельца "Гудзон" Валерий Улискин.
В письме, направленном властям южнокорейского порта, отмечается, что судно сейчас находится в аварийной ситуации из-за отсутствия топлива, необходимого для включения электрогенераторов.
"Ни пожарные насосы, ни аварийное оборудование не могут работать из-за отсутствия электроэнергии на борту. Жизнь экипажа оказалась под угрозой из-за проблем с приготовлением еды и низкой температуры внутри всех кают и других отсеков судна", - говорится в документе.
Экипаж судна, где нет тепла и провизии, переселили в гостиницу.
"Бункеровочные компании отказываются заправлять судно из-за опасения вторичных санкций. Хотя в санкционный список наша компания попала незаконно", - сказал В.Улискин.
"У нас есть информация из российского посольства и генерального консульства о том, что ни правительство, ни морские власти Республики Корея не налагают никаких ограничений на суда компании", - сказал В.Улискин.
О сложившейся ситуации проинформировано Генконсульство РФ в Пусане, добавил он.
В конце февраля в Японском море на судне "Партизан" произошел взрыв, причина которого устанавливается. Назывались различные версии взрыва - от халатности до попадания учебного или боевого снаряда, или осколка метеорита. Судно дошло в южнокорейский порт Поханг, где его осмотрели специалисты.
Осенью 2018 года судно "Севастополь", принадлежащее приморской компании "Гудзон", было задержано в Пусане из-за санкций США против КНДР, затем местные власти освободили судно. После внесения в санкционный список судам "Гудзона" был запрещен вход в порты Южной Кореи, затем запрет был снят.
Судну "Севастополь" из-за опасения вторичных санкций также отказывали в бункеровке топливом в южнокорейком порту Пусан.
Между тем, по словам руководства "Гудзона", компания никогда не работала с Северной Кореей, поэтому внесение ее в санкционный список необоснованно.
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