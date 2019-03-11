Костромская область создает пилотные территории с раздельным сбором мусора

11.03.19 13:59

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

11 марта. Interfax-Russia.ru - Костромская область определит пилотные площадки, где в тестовом режиме будет запущена система раздельного сбора мусора, сообщает пресс-служба главы региона.

Речь об этом шла на еженедельном совещании в администрации Костромской области в понедельник.

По данным пресс-службы, ожидается, что это решение привет к снижению тарифа на территории раздельного сбора.

Кроме того, по мнению специалистов, такая система повысит эффективность получения полезных фракций, которые в дальнейшем поступают на вторичную переработку и не подлежат захоронению.

"Часть мусора, который поступает на мусоросортировочный завод, как полезная фракция - реализуется. Соответственно, это уменьшает тариф. Порядка 84 млн рублей доходов в тарифах регоператора учтено в части реализации полезных фракций. Соответственно, чем выше эти доходы, тем меньше будет тариф", - приводятся в сообщении слова директора регионального департамента государственного регулирования цен и тарифов Ирины Солдатовой.

Губернатор Костромской области Сергей Ситриков поручил профильному департаменту сделать подробный финансовый анализ введения такой системы. Обязательным условием при переходе на раздельный сбор мусора глава региона назвал снижение тарифа для населения за обращение с ТКО.

"Просчитайте стоимость раздельного сбора мусора, в том числе, в понимании того, что стекло, бумагу, картон, пластик не надо вывозить каждый день. Эту работу надо проводить достаточно глубоко, публично, с обязательным привлечением общественности", - подчеркнул губернатор.