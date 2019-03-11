Раскрыты схемы финансирования выезда из РФ сторонников ИГИЛ

11.03.19 14:07

© РИА Новости. Алексей Никольский

11 марта. Interfax-Russia.ru - Росфинмониторингу совместно с ФСБ удалось раскрыть ряд схем по финансированию выезда из России лиц, пытающихся присоединиться к террористической группировке ИГИЛ (запрещена в РФ), сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

"Реализованы несколько дел, особенно по ячейкам, которые финансируют игиловскую составляющую, всех, кто туда выезжает", - сказал Ю.Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что "очень неплохо работает механизм замораживания активов лиц, которые попадают в наше поле зрения, это внесудебное замораживание".

Ю.Чиханчин сообщил также, что продолжается работа с Верховным судом, направленная на противодействие попыткам "втянуть суды в теневые схемы". "В общей сложности нам совместно с ними удалось предотвратить вывод денег в теневой сектор порядка 130 млрд (рублей)", - сообщил глава Росфинмониторинга.