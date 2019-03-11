Более 23 млн туристов посетили Москву в 2018 году - Собянин

11.03.19 14:14

© РИА Новости. Максим Блинов

11 марта. Interfax-Russia.ru - Российская столица каждый год увеличивает туристические потоки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В прошлом году они достигли 23,5 миллиона человек", - сказал С.Собянин, посещая в понедельник отель Hilton City в московском аэропорту "Внуково".

Мэр также оценил такое направление, как экскурсионные потоки.

"Это граждане, которые пребывают в Москву, не останавливаясь на ночевку. Их количество в прошлом году было около 56 миллионов", - пояснил С.Собянин.

Он заявил, что туристическая отрасль Москвы с каждым годом становится все более весомой для экономики. Мэр пояснил, что поступления в городской бюджет налогов от туристической отрасли сейчас составляют порядка 120 млрд руб. ежегодно.

"Это серьезные доходы. Я уверен, что они с каждым годом будут расти", - отметил мэр.

С.Собянин также сообщил, что за последние годы в Москве построено более 50 качественных гостиниц.

"В этом году, по предварительной оценке, по заявкам инвесторов, мы видим, что объем ввода гостиниц будет около 17 достаточно значимых объектов. Один из таких объектов находится здесь. Аэропорт "Внуково" неплохо развивается с точки зрения гостиничного бизнеса, это уже четвертый объект высокого международного уровня", - добавил мэр Москвы.