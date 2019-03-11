Житель Ижевска, взорвавший свой подъезд, направлен на принудительное лечение

11.03.19 14:40

© РИА Новости. Сергей Кузнецов

11 марта. Interfax-Russia.ru - Верховный суд Удмуртии в понедельник постановил отправить на принудительное лечение 28-летнего Александра Копытова, взорвавшего в ноябре 2017 года подъезд жилого дома в Ижевске, из-за чего погибли семь человек, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" из зала суда.

"Суд постановил: применить к Копытову Александру Анатольевичу принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - сказал судья Сергей Колегов, оглашая постановление.

Он отметил, что А.Копытов освобожден от уголовной ответственности из-за того, что совершил свое деяние в состоянии невменяемости.

По его словам, до вступления постановления в законную силу А.Копытов будет содержаться в республиканской клинической психиатрической больнице.

Гражданские иски потерпевших оставлены без рассмотрения из-за психического состояния подсудимого.

Судья подчеркнул, что А.Копытов совершил это деяние, "действуя на почве личной неприязни к жителям указанного дома для совершения их убийства общеопасным способом, уничтожения чужого имущества".

В судебном постановлении также говорится, что "при задержании Копытов пытался достать нож, но применить его не успел".

Оглашение постановления суда заняло пять часов. Из потерпевших присутствовал только один человек, который ушел в одном из перерывов.

Гособвинитель Эльвира Юсупзянова сообщила журналистам, что большинство потерпевших, которым был причинен физический и моральный вред, подали гражданские иски. По ее словам, суммы исков варьировались от 5 тыс. до 20 млн рублей.

"Поскольку сегодня принято решение, потерпевшие уже вправе самостоятельно в последующем обратиться с такими заявлениями, в порядке гражданского судопроизводства все вопросы уже будут решаться. В том числе и суммы - они могут быть изменены как в сторону увеличения, так и уменьшения", - отметила она.

Угловой пятый подъезд панельного девятиэтажного шестиподъездного жилого дома в Ижевске на улице Удмуртская, 261 обрушился днем 9 ноября 2017 года с первого по девятый этажи. В результате обрушения погибли семь человек, в том числе двое детей. 11 жителям, в том числе троим несовершеннолетним, был причинен вред здоровью, у 441 человека пострадало имущество.

По данным СКР, взрыв газа устроил А.Копытов, живший в доме вместе с матерью. Он был задержан спустя сутки в садовом домике в одной из деревень под Ижевском и частично признал свою вину. По данным гособвинения, он устроил взрыв на почве личной неприязни к соседям. Суд арестовал А.Копытова, а позже отправил в психиатрический стационар на период предварительного следствия в связи с тем, что у него было обнаружено психическое заболевание.

СКР ходатайствовал перед судом о применении к А.Копытову принудительных мер медицинского характера, так как он совершил взрыв на почве хронического расстройства, не осознавая опасность своих действий.

За отправку А.Копытова на принудительное лечение выступали также гособвинение и защита подсудимого. Адвокат сообщала, что у него не было умысла убить соседей, газ он включил, чтобы "заглушить голоса в голове", а квартиру покинул, чтобы выполнить "требования голосов". При этом он предполагал, что соседи почувствуют запах газа и вызовут газовую службу, как это уже происходило ранее.

Уголовное дело насчитывало 59 томов, в ходе судебного заседания были допрошены 459 потерпевших и порядка 30 свидетелей. Сам А.Копытов на суде не присутствовал, так как, по данным экспертиз, не мог осознавать происходящее.