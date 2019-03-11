Сокровища скифов: в Амстердаме вновь рассматривают дело о возвращении на Украину "золота скифов"
  
Въезд не для всех: в Москве и Санкт-Петербурге введут экологические зоны
   
С частного космодрома: суборбитальный космический комплекс могут построить в Нижегородской области
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
11.03.19 14:40

Житель Ижевска, взорвавший свой подъезд, направлен на принудительное лечение

© РИА Новости. Сергей Кузнецов
11 марта. Interfax-Russia.ru - Верховный суд Удмуртии в понедельник постановил отправить на принудительное лечение 28-летнего Александра Копытова, взорвавшего в ноябре 2017 года подъезд жилого дома в Ижевске, из-за чего погибли семь человек, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" из зала суда.

"Суд постановил: применить к Копытову Александру Анатольевичу принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - сказал судья Сергей Колегов, оглашая постановление.

Он отметил, что А.Копытов освобожден от уголовной ответственности из-за того, что совершил свое деяние в состоянии невменяемости.

По его словам, до вступления постановления в законную силу А.Копытов будет содержаться в республиканской клинической психиатрической больнице.

Гражданские иски потерпевших оставлены без рассмотрения из-за психического состояния подсудимого.

Судья подчеркнул, что А.Копытов совершил это деяние, "действуя на почве личной неприязни к жителям указанного дома для совершения их убийства общеопасным способом, уничтожения чужого имущества".

В судебном постановлении также говорится, что "при задержании Копытов пытался достать нож, но применить его не успел".

Оглашение постановления суда заняло пять часов. Из потерпевших присутствовал только один человек, который ушел в одном из перерывов.

Гособвинитель Эльвира Юсупзянова сообщила журналистам, что большинство потерпевших, которым был причинен физический и моральный вред, подали гражданские иски. По ее словам, суммы исков варьировались от 5 тыс. до 20 млн рублей.

"Поскольку сегодня принято решение, потерпевшие уже вправе самостоятельно в последующем обратиться с такими заявлениями, в порядке гражданского судопроизводства все вопросы уже будут решаться. В том числе и суммы - они могут быть изменены как в сторону увеличения, так и уменьшения", - отметила она.

Угловой пятый подъезд панельного девятиэтажного шестиподъездного жилого дома в Ижевске на улице Удмуртская, 261 обрушился днем 9 ноября 2017 года с первого по девятый этажи. В результате обрушения погибли семь человек, в том числе двое детей. 11 жителям, в том числе троим несовершеннолетним, был причинен вред здоровью, у 441 человека пострадало имущество.

По данным СКР, взрыв газа устроил А.Копытов, живший в доме вместе с матерью. Он был задержан спустя сутки в садовом домике в одной из деревень под Ижевском и частично признал свою вину. По данным гособвинения, он устроил взрыв на почве личной неприязни к соседям. Суд арестовал А.Копытова, а позже отправил в психиатрический стационар на период предварительного следствия в связи с тем, что у него было обнаружено психическое заболевание.

СКР ходатайствовал перед судом о применении к А.Копытову принудительных мер медицинского характера, так как он совершил взрыв на почве хронического расстройства, не осознавая опасность своих действий.

За отправку А.Копытова на принудительное лечение выступали также гособвинение и защита подсудимого. Адвокат сообщала, что у него не было умысла убить соседей, газ он включил, чтобы "заглушить голоса в голове", а квартиру покинул, чтобы выполнить "требования голосов". При этом он предполагал, что соседи почувствуют запах газа и вызовут газовую службу, как это уже происходило ранее.

Уголовное дело насчитывало 59 томов, в ходе судебного заседания были допрошены 459 потерпевших и порядка 30 свидетелей. Сам А.Копытов на суде не присутствовал, так как, по данным экспертиз, не мог осознавать происходящее.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.03.19 15:39
Оставленная матерью без присмотра девочка не истощена, но не разговаривает - Кузнецова
.
  11.03.19 14:14
Более 23 млн туристов посетили Москву в 2018 году - Собянин
.
  11.03.19 13:42
На неделе в Москве будет ветрено и прохладно - Гидрометцентр
.
  11.03.19 13:36
СКР попросит арестовать женщину, чью дочь нашли в Москве с признаками истощения
.
  11.03.19 11:10
Столичные власти разрешили предоставить участки под парковку в парке "Остров Мечты"
.
  11.03.19 09:39
В столичных кинотеатрах покажут около 40 новых отечественных мультфильмов
.
  11.03.19 09:03
Пятилетняя девочка несколько дней провела одна в московской квартире
.
  11.03.19 08:14
Прощание с Этушем пройдет в Театре Вахтангова 12 марта
.
  07.03.19 15:00
В Госдуме предложили учредить "Аллею славы" российских парламентариев
.
  07.03.19 13:46
Канатная дорога через Химкинское водохранилище обойдется в 3 млрд руб


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket