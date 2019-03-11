Карантин по гриппу и ОРВИ ввели в школах Нефтеюганска

11.03.19 14:49

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

11 марта. Interfax-Russia.ru - В школах Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ) отменены занятия в связи карантином по гриппу и ОРВИ, сообщает пресс-служба городской администрации.

"С 12 по 18 марта во всех школах Нефтеюганска занятия отменяются. Объявлен карантин", - говорится в сообщении, опубликованном в группе администрации "Вконтакте".

Кроме того, приостановлены занятия в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта.

Ранее после двухнедельного карантина по гриппу и ОРВИ возобновили работу школы Нижневартовска. Также ранее карантин вводился в школах Ханты-Мансийска, Сургута и Урая.