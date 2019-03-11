Число заболевших корью в Ульяновской области увеличилось до 13 человек

11.03.19 14:51

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

11 марта. Interfax-Russia.ru - Медики зарегистрировали 13 случаев заболевания корью среди жителей Николаевского района Ульяновской области, где была зафиксирована вспышка инфекции.

"По состоянию на 11 марта, число заболевших - 13 человек. Все госпитализированы, получают адекватное лечение, тяжелых нет", - сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" начальник эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Диляра Хакимова в понедельник.

Она отметила, что вирус не регистрировался в регионе с 2015 года.

В министерстве здравоохранения Ульяновской области агентству уточнили, что вспышку заболевания и дальнейшие меры реагирования специалисты обсудят на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии в понедельник вечером.

Накануне сообщалось со ссылкой на Минздрав региона о вспышке кори среди жителей Николаевского района. По данным на 10 марта, диагноз был подтвержден у 11 жителей сел Славкино, Андрееевка, Барановка и Николаевка, в том числе, у троих детей и четверых медработников.

Источником заболевания стали два жителя района, которые работают вахтовым методом в Москве. Они обратились в Барановскую участковую больницу с признаками ОРВИ. Остальные жители заболели после контакта с ними.

Все больные были госпитализированы в медицинские учреждения области. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное с положительной динамикой.

Корь - острое инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, в случае контакта с больным корью не привитые от данной инфекции и ранее не болевшие корью заболевают в 100% случаев.