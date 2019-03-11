Почти 200 населенных пунктов в Кузбассе могут пострадать от паводка

11.03.19 15:07

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

11 марта. Interfax-Russia.ru - В зону возможного подтопления во время паводка могут попасть 186 населенных пунктов, пять участков автодорог и три автомобильных моста федерального значения, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области со ссылкой на начальника департамента администрации региона по ЧС Константина Стефанского.

Согласно сообщению, в населенных пунктах, которые могут быть подтоплены, 8,106 тыс. домов и более 20 тыс. жителей, в том числе 4,116 тыс. детей.

Два из пяти участков автодорог расположены в Мариинском районе, по одному в Топкинском, Кемеровском (пос.Рассвет) и Чебулинском районах.

По данным пресс-службы, за счет бюджетных средств планируется застраховать 754 попадающих в зону возможного подтопления домов граждан льготной категории. Кроме того, к настоящему времени застраховано 93 социально значимых муниципальных объектов (школы, детсады, больницы, мосты, дороги, дамбы) на общую страховую сумму более 222 млн рублей. Работу по страхованию имущества планируется завершить до 1 апреля.

Межведомственная комиссия приступила к обследованию гидротехнических сооружений (ГТС). По данным пресс-службы, из 24 ГТС 19 готовы к прохождению паводковых вод. Организовано наблюдение за уровнями рек с помощью 108 гидропостов (21 стационарный и 87 временных). Для аэровизуального обследования русел рек будут применяться 13 беспилотников Главного управления МЧС России, а также беспилотные авиационные системы ГУФСИН (1 единица) и Росгвардии (3 единицы).

Также на территории региона подготовлены 400 пунктов временного размещения, готовых к приему около 71 тыс. человек.

По данным пресс-службы, 7 марта был закрыт пешеходный ледовый переход через реку Уса в Междуреченске. До 1 апреля планируется ликвидировать оставшиеся ледовые переправы, которых на данный момент 50. Специалисты областного гидрометцентра отмечают, что в связи с установившейся теплой погодой возможно закрытие и ликвидация ледовых переправ раньше запланированного срока. По данным К.Стефанского, вскрытие рек в регионе в этом году начнется 14-17 апреля.