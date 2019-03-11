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11.03.19 15:09
Все ледовые переправы закрыты для движения в Татарстане из-за потепления
"Все четыре ледовые переправы, действовавшие в Татарстане, окончательно закрыты для движения с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.
11 марта с 13:00 мск завершила свою работу ледовая переправа Зеленодольск - Нижние Вязовые. Техническое освидетельствование инспекторами Центра ГИМС выявило изменение структуры и толщины льда.
Также в понедельник была закрыта ледовая дорога через реку Каму по маршруту село Покровское - Красный Ключ в Елабужском районе. А с 15:00 мск прекращено движение по ледовой переправе через реку Волга на участке Аракчино-Верхний Услон. Еще одна ледовая переправа в Мамадышском районе через реку Каму по маршруту село Соколка - село Новый Закамский была закрыта еще 4 марта.
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