Минюст РФ настаивает на переходном периоде при отказе от клеток в судах

11.03.19 15:15

© РИА Новости. Илья Питалев

11 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ готовит отзыв на законопроект сенаторов о запрете клеток и стеклянных кабин в судах, Минюст РФ в целом поддерживает инициативу, но видит необходимость в переходном периоде при ее реализации, заявил замминистра юстиции, уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин.

"Сейчас я знаю, что правительство готовит отзыв на этот законопроект. Не хочу раскрывать его содержания, но позиция министерства заключается в том, что такой запрет нам нужен, но нужен определённый переходный период, чтобы все могли адаптироваться", - сказал М.Гальперин.

По его словам, Минюст считает полезным установление порядка использования клеток и кабин в судах, но в законопроекте необходимо прописать "переходные положения, которые позволят правоохранительным органам и судебному департаменту перейти на эту новую систему".

Кроме того, требует решения вопрос финансирования для реализации закона. "Вопрос в том, сколько стоит их демонтировать и, соответственно, сколько стоит увеличение (численности) конвойной службы", - пояснил замминистра.

По его словам, Россия выплачивает "большое количество компенсаций" на основании решений ЕСПЧ по жалобам россиян на использование клеток в судах.

Он заметил, что Страсбургский суд не требует тотального запрета стеклянных кабин и клеток в судах и, возможно, понадобится дифференцированный подход в их использовании. "Это вопрос процедуры и категорий подсудимых, которые должны там находиться", - сказал М.Гальперин.

По его словам, на этот счёт существуют разные точки зрения и подходы в практике зарубежных государств, которые можно использовать.