Солнечногорск станет частью всероссийского маршрута "Государева дорога"

11.03.19 15:19

© РИА Новости. Илья Питалев

11 марта. Interfax-Russia.ru - Солнечногорск станет частью всероссийского маршрута, который объединит Московскую, Тверскую, Ленинградскую и Новгородскую область, сообщает пресс-служба местной администрации.

"Подмосковный Солнечногорск станет частью всероссийского туристического маршрута "Государева дорога". (...) Всероссийский туристический маршрут "Государева дорога" объединяет территории четырех регионов, именно этот маршрут описал в своей повести "Путешествие из Петербурга в Москву" Александр Радищев", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации муниципалитета "Интерфаксу" уточнили, что соглашение о сотрудничестве было подписано между представителями Московской, Тверской, Ленинградской и Новгородской областей в рамках выставки "Интурмаркет-2019".

"Между Москвой и Санкт-Петербургом расположено множество городов, которые имеют интересные достопримечательности и уникальную архитектуру. Это - Солнечногорск, Клин, Тверь, Торжок, Вышний Волочек, Валдай, Крестцы, Новгород Великий. Также на "Государевой дороге" сохранились красивейшие путевые дворцы", - уточняется в сообщении.

Выставка "Интурмаркет-2019" проходила в Москве с 9 по 11 марта.