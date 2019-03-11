|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
11.03.19 15:19
Солнечногорск станет частью всероссийского маршрута "Государева дорога"
"Подмосковный Солнечногорск станет частью всероссийского туристического маршрута "Государева дорога". (...) Всероссийский туристический маршрут "Государева дорога" объединяет территории четырех регионов, именно этот маршрут описал в своей повести "Путешествие из Петербурга в Москву" Александр Радищев", - говорится в сообщении.
В пресс-службе администрации муниципалитета "Интерфаксу" уточнили, что соглашение о сотрудничестве было подписано между представителями Московской, Тверской, Ленинградской и Новгородской областей в рамках выставки "Интурмаркет-2019".
"Между Москвой и Санкт-Петербургом расположено множество городов, которые имеют интересные достопримечательности и уникальную архитектуру. Это - Солнечногорск, Клин, Тверь, Торжок, Вышний Волочек, Валдай, Крестцы, Новгород Великий. Также на "Государевой дороге" сохранились красивейшие путевые дворцы", - уточняется в сообщении.
Выставка "Интурмаркет-2019" проходила в Москве с 9 по 11 марта.
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket