Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Баку из-за подозрительной записки

11.03.19 15:26

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

11 марта. Interfax-Russia.ru - Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Бахрейна в московский аэропорт "Домодедово", сел в Баку из-за данных о возможных посторонних предметах на борту, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе авиакомпании.

"При выполнении рейса U6-1116 Бахрейн-Домодедово экипаж получил информацию о возможных посторонних предметах на борту", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, экипаж запросил посадку в ближайшем аэропорту следования - в Баку для дополнительного досмотра. Посадка выполнена благополучно.

Как сообщалось со ссылкой на источник, российский лайнер, направлявшийся из Бахрейна в Москву, экстренно сел в Баку из-за записки о якобы наличии взрывного устройства на борту.

После посадки самолет был проверен, опасных предметов на борту обнаружено не было.

Мужчина, сообщивший об обнаружении записки, задержан, с ним проводится беседа.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в екатеринбургском "Кольцово", московском "Домодедово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 47 самолетов Airbus (двадцать четыре А320, шестнадцать А321 и семь А319), все они взяты авиакомпанией в операционный лизинг.

Крупнейший акционер компании - ее генеральный директор Сергей Скуратов.