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11.03.19 15:35

Минпросвещения РФ против создания сайта с жалобами на учителей и учеников

© РИА Новости. Григорий Сысоев
11 марта. Interfax-Russia.ru - Министерство просвещения России не считает правильным создание интернет-ресурса, на котором родители школьников смогли бы жаловаться на противоправные действия учителей и других учеников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Конфликтные ситуации, безусловно, встречаются, как и ранее, в стенах наших школ, но что бы ни происходило, это не остается без рассмотрения. Однако стоит предостеречь от попыток создать проекты, которые бы давали свою квалификацию происходящему в обход уполномоченных на это органов, администраций школ, органов правопорядка", - отметили в пресс-службе в понедельник, отвечая на запрос агентства.

Ранее в пресс-службе общественного движение "За безопасность" направили обращение главе Минпросвещения Ольге Васильевой "с просьбой в кротчайшие сроки создать специализированный интернет-ресурс, на котором родители российских школьников могли оставить информацию о зверствах в школах как со стороны учителей, так и учеников". По мнению авторов инициативы, руководство школы зачастую закрывает глаза на проблемы, а ресурс на площадке Минпросвещения заставил бы власти действовать.

Тем не менее, в министерстве такой механизм решения проблем не одобрили.

"Есть четкая ответственность работников образовательных организаций, есть органы, которые следят за обеспечением образовательного процесса, и перекладывать эти задачи на родителей - неправильный подход", - ответили в пресс-службе Минпросвещения.

Там подчеркнули, что вся система образования в России открыта к родителям - в частности, любой из них может обратиться не только к региональным властям, но и в министерство просвещения России напрямую.

В пресс-службе также сообщили, что при ведомстве запущен "общественный совет по независимой оценке качества условий образовательного процесса", который, в том числе, должен оценивать "комфорт, доброжелательность и вежливость сотрудников".

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