Глава ФАС: большинство россиян переплачивают за услуги ЖКХ

11.03.19 15:37

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

11 марта. Interfax-Russia.ru - Большинство россиян ежегодно платят вдвое больше за услуги ЖКХ, избежать этой ситуации позволит принятие закона об основах тарифного регулирования, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

"Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100 процентов себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, не доплачиваем этим коммунальным монстрам, - это все чушь собачья. Мы давно им все переплачиваем", - сказал И.Артемьев в интервью программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

По его словам, чтобы преодолеть эту ситуацию, необходимо принять закон об основах тарифного регулирования.

"Мы подготовили первый в истории России закон об основах тарифного регулирования. В нем вводится не только определение эталонов, но там еще и расчетным образом показываются экономически обоснованные (тарифы - ИФ). Закон сейчас проходит согласование в правительстве", - добавил глава ФАС.

По данным Росстата, жилищно-коммунальные услуги в России в 2018 году подорожали в среднем на 3,7%. Стоимость жилищных услуг выросла на 3,2%, коммунальных - на 4,1%.

Как сообщалось, из-за повышения НДС с 18% до 20% в 2019 году в России было решено отказаться от индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля. Вместо этого власти решили повысить тарифы на 1,7% в начале года и на 2,4% с 1 июля. В Минэкономразвития отмечали, что такая индексация позволит синхронизовать налоговое и тарифное законодательство, а совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции.