|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
11.03.19 15:39
Оставленная матерью без присмотра девочка не истощена, но не разговаривает - Кузнецова
"Я видела девочку, была у нее в больнице, посмотрела, как ведётся за ней наблюдение, поговорила с докторами. На данный момент, не подтверждается информация по поводу того, что ребенок в состоянии истощения, она достаточно упитанная, но не разговаривает", - сказала А.Кузнецова журналистам.
По словам уполномоченного, продукты, которые ей предлагают, девочка сначала нюхает, и только потом берет в руки.
"Она не приучена спать на кровати, с большим трудом удалось ее уложить, боится воды", - добавила А.Кузнецова.
Медики провели с девочкой необходимые медицинские процедуры, сейчас ее состояние оценивается как средней тяжести, лечится ряд заболеваний.
"Что интересно, мы также поговорили с заведующей поликлиникой, где она наблюдалась с 2015 года. Она наблюдалась достаточно регулярно, и ее развитие соответствовало возрасту", - сказала она.
Омбудсмен добавила, что девочка, судя по всему, не умеет пользоваться фломастерами и боится оставаться одна.
По ее словам, в ближайшее время суд должен рассмотреть вопрос об ограничении, а затем лишении матери родительских прав, в настоящий момент идёт поиск родственников.
Накануне представитель столичного главка СК Юлия Иванова сообщила о задержании женщины, оставившей на несколько дней малолетнюю дочь одну в московской квартире.
"По данным следствия, в квартире жилого дома, расположенного по Ленинградскому шоссе, обнаружена пятилетняя девочка, предварительно, с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии, на шее девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребёнка отсутствовала дома несколько дней", - сказала Ю.Иванова.
Она отметила, что возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, следователи допрашивают женщину, ребенок госпитализирован в реанимацию.
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket