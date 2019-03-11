Оставленная матерью без присмотра девочка не истощена, но не разговаривает - Кузнецова

11.03.19 15:39

© РИА Новости. Михаил Климентьев

11 марта. Interfax-Russia.ru - Информация о крайнем истощении пятилетней девочки, которая накануне была обнаружена одна в квартире на севере Москвы, не подтверждается, однако она находится в состоянии средней тяжести, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

"Я видела девочку, была у нее в больнице, посмотрела, как ведётся за ней наблюдение, поговорила с докторами. На данный момент, не подтверждается информация по поводу того, что ребенок в состоянии истощения, она достаточно упитанная, но не разговаривает", - сказала А.Кузнецова журналистам.

По словам уполномоченного, продукты, которые ей предлагают, девочка сначала нюхает, и только потом берет в руки.

"Она не приучена спать на кровати, с большим трудом удалось ее уложить, боится воды", - добавила А.Кузнецова.

Медики провели с девочкой необходимые медицинские процедуры, сейчас ее состояние оценивается как средней тяжести, лечится ряд заболеваний.

"Что интересно, мы также поговорили с заведующей поликлиникой, где она наблюдалась с 2015 года. Она наблюдалась достаточно регулярно, и ее развитие соответствовало возрасту", - сказала она.

Омбудсмен добавила, что девочка, судя по всему, не умеет пользоваться фломастерами и боится оставаться одна.

По ее словам, в ближайшее время суд должен рассмотреть вопрос об ограничении, а затем лишении матери родительских прав, в настоящий момент идёт поиск родственников.

Накануне представитель столичного главка СК Юлия Иванова сообщила о задержании женщины, оставившей на несколько дней малолетнюю дочь одну в московской квартире.

"По данным следствия, в квартире жилого дома, расположенного по Ленинградскому шоссе, обнаружена пятилетняя девочка, предварительно, с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии, на шее девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребёнка отсутствовала дома несколько дней", - сказала Ю.Иванова.

Она отметила, что возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, следователи допрашивают женщину, ребенок госпитализирован в реанимацию.