С частного космодрома: суборбитальный космический комплекс могут построить в Нижегородской области
  
Сокровища скифов: в Амстердаме вновь рассматривают дело о возвращении на Украину "золота скифов"
   
Маугли по-московски: истощенную девочку со шнуром на шее обнаружили на севере Москвы
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
11.03.19 15:43

В Алтайском крае не будут закрывать дома престарелых - власти

© РИА Новости. Григорий Соколов
11 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поставил задачу не закрывать дома престарелых, даже если в них проживает малое количество пожилых людей, заявила министр социальной защиты региона Наталья Оськина.

"Все дома-интернаты работают в штатном режиме: 387 человек, находящихся в них, живут в привычных условиях. Губернатором поставлена задача о том, что мы не будем принимать усилий для расселения, переселения пожилых людей. Ликвидаций и закрытий домов-интернатов не предполагается и не может быть - это четкая позиция губернатора", - сказала Н.Оськина на пресс-конференции в понедельник.

Она отметила, в прошлом году в регионе закрыли только Крутихинский дом-интернат - в связи с тем, что среди местных жителей не было желающих разместиться там. По данным властей, желающим жить в интернате всегда предлагают укрупненные учреждения в связи с тем, что условия проживания в них более современные и комфортные. Однако, если человек настаивает на проживании в малом интернате, то ему будет обеспечена такая возможность.

Всего на содержание домов престарелых в Алтайском крае в 2019 году потратят более 200 млн рублей. В регионе работают 34 дома-интерната. В восьми наиболее крупных проживают 1 тыс. 314 человек, в 10 психоневрологических - 3 тыс. человек. Также в регионе действуют два дома-интерната для детей с ограниченными возможностями.

"Отличительной особенностью нашего региона является тот факт, что у нас нет ветхих и пожароопасных учреждений в этой системе. Очередь в интернаты отсутствует в крае с 2013 года", - подчеркнула Н.Оськина.

Как сообщалось, в октябре 2018 года В.Томенко подписал постановление о ликвидации малых стационарных учреждений социального обслуживания. Тема закрытия 11 интернатов получила широкий общественный резонанс, после чего в конце октября губернатор отменил подписанное постановление, пояснив, что оно было принято как ошибочное. На следующий день В.Томенко досрочно освободил от занимаемых должностей врио заместителя председателя правительства региона Надежду Капуру и врио министра труда и соцзащиты Михаила Дайбова, которые курировали данную тему в правительстве.

В.Томенко заявил, что при принятии решений о закрытии соцобъектов в первую очередь должно учитываться мнение самих пациентов - людей старшего поколения, оставшихся без попечения родственников, а также позиция органов местного самоуправления и депутатов краевого Заксобрания. По его словам, при принятии решения о закрытии таких интернатов в 2018 году в Алтайском крае эти факторы не были учтены.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.03.19 15:39
Оставленная матерью без присмотра девочка не истощена, но не разговаривает - Кузнецова
.
  11.03.19 14:14
Более 23 млн туристов посетили Москву в 2018 году - Собянин
.
  11.03.19 13:42
На неделе в Москве будет ветрено и прохладно - Гидрометцентр
.
  11.03.19 13:36
СКР попросит арестовать женщину, чью дочь нашли в Москве с признаками истощения
.
  11.03.19 11:10
Столичные власти разрешили предоставить участки под парковку в парке "Остров Мечты"
.
  11.03.19 09:39
В столичных кинотеатрах покажут около 40 новых отечественных мультфильмов
.
  11.03.19 09:03
Пятилетняя девочка несколько дней провела одна в московской квартире
.
  11.03.19 08:14
Прощание с Этушем пройдет в Театре Вахтангова 12 марта
.
  07.03.19 15:00
В Госдуме предложили учредить "Аллею славы" российских парламентариев
.
  07.03.19 13:46
Канатная дорога через Химкинское водохранилище обойдется в 3 млрд руб


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket