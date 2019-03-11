В Алтайском крае не будут закрывать дома престарелых - власти

11.03.19 15:43

© РИА Новости. Григорий Соколов

11 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поставил задачу не закрывать дома престарелых, даже если в них проживает малое количество пожилых людей, заявила министр социальной защиты региона Наталья Оськина.

"Все дома-интернаты работают в штатном режиме: 387 человек, находящихся в них, живут в привычных условиях. Губернатором поставлена задача о том, что мы не будем принимать усилий для расселения, переселения пожилых людей. Ликвидаций и закрытий домов-интернатов не предполагается и не может быть - это четкая позиция губернатора", - сказала Н.Оськина на пресс-конференции в понедельник.

Она отметила, в прошлом году в регионе закрыли только Крутихинский дом-интернат - в связи с тем, что среди местных жителей не было желающих разместиться там. По данным властей, желающим жить в интернате всегда предлагают укрупненные учреждения в связи с тем, что условия проживания в них более современные и комфортные. Однако, если человек настаивает на проживании в малом интернате, то ему будет обеспечена такая возможность.

Всего на содержание домов престарелых в Алтайском крае в 2019 году потратят более 200 млн рублей. В регионе работают 34 дома-интерната. В восьми наиболее крупных проживают 1 тыс. 314 человек, в 10 психоневрологических - 3 тыс. человек. Также в регионе действуют два дома-интерната для детей с ограниченными возможностями.

"Отличительной особенностью нашего региона является тот факт, что у нас нет ветхих и пожароопасных учреждений в этой системе. Очередь в интернаты отсутствует в крае с 2013 года", - подчеркнула Н.Оськина.

Как сообщалось, в октябре 2018 года В.Томенко подписал постановление о ликвидации малых стационарных учреждений социального обслуживания. Тема закрытия 11 интернатов получила широкий общественный резонанс, после чего в конце октября губернатор отменил подписанное постановление, пояснив, что оно было принято как ошибочное. На следующий день В.Томенко досрочно освободил от занимаемых должностей врио заместителя председателя правительства региона Надежду Капуру и врио министра труда и соцзащиты Михаила Дайбова, которые курировали данную тему в правительстве.

В.Томенко заявил, что при принятии решений о закрытии соцобъектов в первую очередь должно учитываться мнение самих пациентов - людей старшего поколения, оставшихся без попечения родственников, а также позиция органов местного самоуправления и депутатов краевого Заксобрания. По его словам, при принятии решения о закрытии таких интернатов в 2018 году в Алтайском крае эти факторы не были учтены.