Французские политики приедут в Крым на юбилей воссоединения с РФ

11.03.19 15:53

© РИА Новости. Александр Полегенько

11 марта. Interfax-Russia.ru - Делегация французских политиков во главе с президентом Ассоциации "Франко-Российский диалог" Тьерри Мариани снова посетит Крым и примет участие в торжествах по случаю пятилетия присоединения полуострова к России, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Визит пройдет с 13 по 16 марта", - сказал Л.Слуцкий журналистам в понедельник.

Он уточнил, что в состав делегации входят почетные члены парламента Франции, бывшие и действующие депутаты Нацсобрания, представители французских муниципальных властей.

"В рамках программы запланированы встречи с руководством Республики Крым и членами Молодежного парламента полуострова, посещение Французского воинского кладбища и культурного центра "Альянс Франсез", - уточнил Л.Слуцкий.

Он напомнил, что Т.Мариани уже дважды возглавлял делегации французских депутатов и сенаторов, которые побывали на полуострове в 2015 и 2016 годах. "Тогда благодаря этим поездкам Европа узнала о том, что в Крым и Севастополь вернулись в родную гавань - в состав России - по доброй воле самих крымчан. Потом многие из этих политиков потеряли мандаты депутатов Национального собрания Франции, но от этого они не перестали называть белое белым, а черное черным, не изменив себе и здравому смыслу", - подчеркнул глава комитета.

В это же время в Крыму состоится выездное заседание Совета Государственной Думы. Российские парламентарии примут также участие в торжествах в связи с пятилетиием воссоединения полуострова и РФ.