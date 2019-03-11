Мэрия Самары накажет управляющие компании, допустившие обрушение кровель ряда зданий

11.03.19 16:29

© РИА Новости. Виталий Аньков

11 марта. Interfax-Russia.ru - Восстановление зданий, пострадавших из-за несвоевременной расчистки крыш после снегопадов в Самаре, завершится в течение месяца, а управляющие компании ждет наказание, говорится в сообщении мэрии Самары.

"Районные администрации совместно с Государственной жилищной инспекцией готовят материалы для наказания управляющих компаний, допустивших обрушение кровель", - говорится в сообщении.

По данным мэрии города, в зимний период 2018-2019 гг. в Самаре из-за несвоевременной расчистки крыш после снегопадов пострадало восемь зданий.

"Восстановительные работы на всех объектах будут завершены в течение месяца", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в настоящее время проводятся дополнительные работы по очистке улиц в условиях активного таяния снегов.

"Чтобы минимизировать риски подтопления городских территорий в Самаре стартовала работа по подготовке дождеприемных колодцев и системы ливневой канализации", - говорится в пресс-релизе.