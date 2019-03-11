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11.03.19 17:26
Медведев в Красноярске выступит на закрытии Всемирной Универсиады
Во вторник премьер-министр посетит спортивно-тренировочный комплекс "Академия зимних видов спорта" и кластер "Сопка" - центр по фристайлу и сноуборду в России с уникальным комплексом трасс для всех дисциплин этого вида спорта.
Д.Медведев также посетит деревню Всемирной универсиады в Красноярске. Деревня Универсиады сформирована на территории Сибирского федерального университета и предназначена для проживания официальных делегаций стран-участниц соревнований.
Как ожидается, в ходе осмотра премьер-министр поздравит призеров XXIX Всемирной универсиады в Красноярске.
Чуть позже премьер встретится с тренерами и студентами - членами спортивной сборной команды РФ, а также поприсутствует на финальном матче по хоккею.
Вечером глава правительства РФ выступит на церемонии закрытия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.
Соревнования Универсиады в Красноярске проходили в период со 2 по 12 марта. Россия впервые в истории приняла зимнюю Универсиаду, ранее в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани прошли летние студенческие соревнования.
2 марта XXIX Всемирную зимнюю универсиаду открыл президент РФ Владимир Путин.
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