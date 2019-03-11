Медведев в Красноярске выступит на закрытии Всемирной Универсиады

11.03.19 17:26

© РИА Новости. Владимир Астапкович

11 марта. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в столицу зимней Универсиады, где во вторник выступит на закрытии XXIX Всемирных зимних студенческих игр.

Во вторник премьер-министр посетит спортивно-тренировочный комплекс "Академия зимних видов спорта" и кластер "Сопка" - центр по фристайлу и сноуборду в России с уникальным комплексом трасс для всех дисциплин этого вида спорта.

Д.Медведев также посетит деревню Всемирной универсиады в Красноярске. Деревня Универсиады сформирована на территории Сибирского федерального университета и предназначена для проживания официальных делегаций стран-участниц соревнований.

Как ожидается, в ходе осмотра премьер-министр поздравит призеров XXIX Всемирной универсиады в Красноярске.

Чуть позже премьер встретится с тренерами и студентами - членами спортивной сборной команды РФ, а также поприсутствует на финальном матче по хоккею.

Вечером глава правительства РФ выступит на церемонии закрытия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

Соревнования Универсиады в Красноярске проходили в период со 2 по 12 марта. Россия впервые в истории приняла зимнюю Универсиаду, ранее в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани прошли летние студенческие соревнования.

2 марта XXIX Всемирную зимнюю универсиаду открыл президент РФ Владимир Путин.