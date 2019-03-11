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11.03.19 17:45

Ученые во вторник решат судьбу косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье

Фото "Интерфакса"
11 марта. Interfax-Russia.ru - План реадаптации косаток и белух из бухты Средняя в Приморье будет разрабатывать экспертная группа ученых, в которую войдут три академика РАН, сообщает пресс-служба Росрыболовства.

"Консилиум ученых создан в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина и решением, принятым на совещании у заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева, в целях определения дальнейшей судьбы китообразных, содержащихся в бухте Средняя Приморского края", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Заседание группы состоится 12 марта, отметили в Росрыболовстве.

В состав консилиума, согласно сообщению, вошли ведущие ученые - биологи и экологи, в их числе вице-президент РАН, академик Андрей Адрианов, директор Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН, академик Вячеслав Рожнов, научный руководитель Тихоокеанского института географии ДВО РАН, вице-президент Русского географического общества академик Петр Бакланов, профессор Дальневосточного федерального университета, биолог Надежда Христофорова, директор некоммерческого партнерства "Российский национальный комитет содействия Программе ООН по окружающей среде" Виктор Усов.

За организацию работы консилиума отвечает Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) во главе с директором Кириллом Колончиным, добавили в Росрыболовстве.

Научный руководитель ВНИРО Михаил Глубоковский на пресс-конференции в "Интерфаксе" 7 марта сообщил, что комиссия по решению судьбы косаток и белух из так называемой "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье соберется на этой неделе.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение профильным ведомствам - Минприроды и Минсельхозу - решить судьбу косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. 5 марта сообщалось, что во исполнение поручения главы государства вице-премьер правительства РФ Алексей Гордеев провел совещание, на котором было решено создать Центр содержания крупных морских животных на острове Русский около Владивостока, и туда переместить китов для реабилитации. Детали, по сообщениям СМИ, должна разработать специальная комиссия.

Идею раскритиковали некоторые общественные организации, следящие за судьбой "китовой тюрьмы". Как ожидается, в работе комиссии они участия не примут.

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