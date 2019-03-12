Жителей Балашихи, содержавших детей в антисанитарии, лишили родительских прав

12.03.19 14:51

© РИА Новости. Максим Богодвид

12 марта. Interfax-Russia.ru - Суд Балашихи лишил родительских прав супругов, дети которых уже много лет проживают в условиях антисанитарии, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой.

"Только что Балашихинский городской суд удовлетворил исковое заявление комиссии по делам несовершеннолетних о лишении родительских прав родителей в Балашихе, чьи дети уже много лет проживают в условиях антисанитарии, в окружении десятков собак. В части передачи детей решение вступило в силу немедленно", - приводятся в сообщении слова подмосковного омбудсмена К.Мишоновой.

Она отметила, что решение непростое, семью пытались сохранить более 10 лет. Уполномоченный также уточнила, что родители при желании всегда смогут восстановиться в своих правах.

Ранее сообщалось, что СК РФ после проверки информации СМИ о проживании четверых детей с родителями в антисанитарных условиях возбудил уголовное дело по факту халатности.

Следователи установили, что в квартире проживает супружеская пара с четырьмя малолетними детьми и многочисленными бездомными животными. По данным ведомства, в квартире нет света, завелись тараканы, а "родители ведут антиобщественный образ жизни" и злоупотребляют алкоголем.

По словам К.Мишоновой семье на протяжении 10 лет оказывалась вся необходимая помощь со стороны органов опеки.

Иски о лишении супругов родительских прав подавались в 2009, 2010, 2012 и в 2017 годах, но суд каждый раз отказывал, ссылаясь на теплые отношения в семье.