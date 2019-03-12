Всемирный день городов пройдет в Екатеринбурге

12.03.19 14:59

© РИА Новости. Алексей Куденко

12 марта. Interfax-Russia.ru - Всемирный день городов, который проводится под эгидой ООН, состоится осенью в Екатеринбурге, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Всемирный День городов отмечается 31 октября. В этот день в Екатеринбург прилетят представители городов со всего мира: мэры, министры, сотрудники национальных и региональных органов власти, эксперты и журналисты. Это будет большой международный "форум городов", который проводится под общим лозунгом "Лучше город - лучше жизнь", - написал Е.Куйвашев в Instagram.

Он отметил, что решение было объявлено в штаб квартире ООН-Хабибат в Найроби.

"Важно и то, что представители других муниципалитетов Свердловской области смогут пообщаться с руководителями ведущих городов мира, познакомиться с их опытом и практиками, завязать новые контакты, найти побратимов", - добавил Е.Куйвашев.