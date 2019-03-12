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12.03.19 15:05
Ростовчанин взыскал с торгового комплекса миллион рублей за расплавленный Lexus
"Иск удовлетворить частично, взыскать с ТК "Горизонт" в пользу истца материальный ущерб в размере 1 093 540 рублей", - сказала Д.Боброва.
Она отметила, что Т.Кация также требовал возмещения морального вреда и штрафа для ТК "Горизонт", но эту часть иска суд оставил без удовлетворения.
Ранее местные СМИ сообщали, что истец оставил машину на стоянке торгового комплекса. Позже его вызвали по громкой связи и попросили срочно подойти к своему автомобилю. Вернувшись на стоянку Т.Кация обнаружил, что его внедорожник Lexus RX плавился и дымился. Это произошло из-за отразившихся от стеклянного фасада здания солнечных лучей, которые сконцентрировались на месте стоянки автомобиля и создали "эффект лупы".
Районный суд, чье постановление было отменено, ранее посчитал, что истец не учел повышенную солнечную активность, во время которой автомобиль следует парковать в затененном месте, и оставил иск без удовлетворения.
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