Ростовчанин взыскал с торгового комплекса миллион рублей за расплавленный Lexus

12.03.19 15:05

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

12 марта. Interfax-Russia.ru - Ростовский областной суд взыскал с торгового комплекса "Горизонт" более миллиона рублей в пользу жителя Ростова-на-Дону Тимура Кация, у которого в мае прошлого года на стоянке ТК частично расплавился автомобиль Lexus, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" пресс-секретарь суда Дина Боброва.

"Иск удовлетворить частично, взыскать с ТК "Горизонт" в пользу истца материальный ущерб в размере 1 093 540 рублей", - сказала Д.Боброва.

Она отметила, что Т.Кация также требовал возмещения морального вреда и штрафа для ТК "Горизонт", но эту часть иска суд оставил без удовлетворения.

Ранее местные СМИ сообщали, что истец оставил машину на стоянке торгового комплекса. Позже его вызвали по громкой связи и попросили срочно подойти к своему автомобилю. Вернувшись на стоянку Т.Кация обнаружил, что его внедорожник Lexus RX плавился и дымился. Это произошло из-за отразившихся от стеклянного фасада здания солнечных лучей, которые сконцентрировались на месте стоянки автомобиля и создали "эффект лупы".

Районный суд, чье постановление было отменено, ранее посчитал, что истец не учел повышенную солнечную активность, во время которой автомобиль следует парковать в затененном месте, и оставил иск без удовлетворения.