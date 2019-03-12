В России возведен первый дом с использованием открытых в Сбербанке эскроу-счетов

12.03.19 15:15

© РИА Новости. Евгений Биятов

12 марта. Interfax-Russia.ru - Построен первый многоквартирный дом с использованием счетов эскроу, открытых в Сбербанке, сообщает во вторник пресс-служба финансовой организации.

"Сбербанк полностью завершил расчеты по договорам участия в долевом строительстве первого в РФ многоквартирного дома, построенного по новой схеме привлечения средств дольщиков с использованием счетов эскроу. Домостроительный комбинат (г. Воронеж) завершил строительство объекта", - говорится в сообщении.

Как поясняется, после сдачи застройщиком дома в эксплуатацию Сбербанк перечислил ему средства со счетов эскроу, открытых для расчетов.

Ранее исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса ПАО Сбербанк Денис Ковриженко сообщал, что банк одобрил финансирование около 60 проектов строительства жилья с применением эскроу-счетов.

Также отмечалось, что Сбербанк рассчитывает стать для российских застройщиков центром компетенций по вопросам перехода на эскроу-счета.

Директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Полонский в свою очередь отмечал, что по состоянию на 1 февраля более 30 банков заявили о готовности открывать спецсчета для застройщиков жилья с использованием эскроу.

"Определены критерии банков, которые будут уполномочены открывать счета для застройщиков и эскроу-счета. В настоящее время таким критериям соответствуют 62 банка, это данные на 1 февраля. 32 банка из этого списка уже заявили о намерениях кредитовать застройщиков и открывать счета эскроу", - сказал А.Полонский на "круглом столе" в Госдуме.

В РФ реализуется план поэтапного отказа от долевого строительства. С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

Эскроу-счет - механизм, позволяющий размещать средства дольщиков на специальном счете в банке, на котором денежные средства будут храниться до завершения строительства объекта. Застройщики, использующие эскроу-счета для оплаты по договорам долевого участия, получат кредит банка, достаточный для завершения строительства, и будут освобождены от уплаты взносов в компенсационный фонд. К таким застройщикам предъявляются упрощенные требования, которые отражены в №214-ФЗ.