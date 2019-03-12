Маугли по-московски: истощенную девочку со шнуром на шее обнаружили на севере Москвы
  
Въезд не для всех: в Москве и Санкт-Петербурге введут экологические зоны
   
С частного космодрома: суборбитальный космический комплекс могут построить в Нижегородской области
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
12.03.19 15:15

В России возведен первый дом с использованием открытых в Сбербанке эскроу-счетов

© РИА Новости. Евгений Биятов
12 марта. Interfax-Russia.ru - Построен первый многоквартирный дом с использованием счетов эскроу, открытых в Сбербанке, сообщает во вторник пресс-служба финансовой организации.

"Сбербанк полностью завершил расчеты по договорам участия в долевом строительстве первого в РФ многоквартирного дома, построенного по новой схеме привлечения средств дольщиков с использованием счетов эскроу. Домостроительный комбинат (г. Воронеж) завершил строительство объекта", - говорится в сообщении.

Как поясняется, после сдачи застройщиком дома в эксплуатацию Сбербанк перечислил ему средства со счетов эскроу, открытых для расчетов.

Ранее исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса ПАО Сбербанк Денис Ковриженко сообщал, что банк одобрил финансирование около 60 проектов строительства жилья с применением эскроу-счетов.

Также отмечалось, что Сбербанк рассчитывает стать для российских застройщиков центром компетенций по вопросам перехода на эскроу-счета.

Директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Полонский в свою очередь отмечал, что по состоянию на 1 февраля более 30 банков заявили о готовности открывать спецсчета для застройщиков жилья с использованием эскроу.

"Определены критерии банков, которые будут уполномочены открывать счета для застройщиков и эскроу-счета. В настоящее время таким критериям соответствуют 62 банка, это данные на 1 февраля. 32 банка из этого списка уже заявили о намерениях кредитовать застройщиков и открывать счета эскроу", - сказал А.Полонский на "круглом столе" в Госдуме.

В РФ реализуется план поэтапного отказа от долевого строительства. С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

Эскроу-счет - механизм, позволяющий размещать средства дольщиков на специальном счете в банке, на котором денежные средства будут храниться до завершения строительства объекта. Застройщики, использующие эскроу-счета для оплаты по договорам долевого участия, получат кредит банка, достаточный для завершения строительства, и будут освобождены от уплаты взносов в компенсационный фонд. К таким застройщикам предъявляются упрощенные требования, которые отражены в №214-ФЗ.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.03.19 10:17
Дом с аптекой на Малой Бронной в Москве признали памятником архитектуры
.
  13.03.19 10:01
Перевозка тела Малашенко на родину возможна уже в пятницу-субботу - Венедиктов
.
  13.03.19 09:52
В Московском зоопарке родился детеныш львинохвостой макаки
.
  13.03.19 09:09
Специальная мастерская создана для реставрации поврежденной вандалом картины Репина
.
  12.03.19 17:45
Арашуков до приговора суда отстранен от сенаторской должности
.
  12.03.19 15:46
Столичный детский омбудсмен призвал граждан сообщать о проблемах в семьях с детьми
.
  12.03.19 15:10
Власти Москвы в ближайшие время объявят о реновации здравоохранения
.
  12.03.19 14:11
Самую высокую жилую башню Европы построят через пять лет в "Москва-Сити"
.
  12.03.19 14:09
Москва за восемь лет получила почти 2,4 трлн рублей частных инвестиций
.
  12.03.19 13:46
В Москве простились с Владимиром Этушем


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket