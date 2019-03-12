Повышенная лавиноопасность объявлена в горах Карачаево-Черкесии

12.03.19 15:18

© РИА Новости. Александр Кряжев

12 марта. Interfax-Russia.ru - ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии распространило экстренное предупреждение об опасности схода снежных лавин в горах республики на высоте более 2 тыс. метров.

"По данным республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с вечера 12 марта и до конца дня 13 марта в горах КЧР лавиноопасно. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель ГУ МЧС России по КЧР.

В частности, по его словам, возможны происшествия, связанные с повреждением в горных и предгорных районах автодорог федерального и местного значения, канатных дорог, зданий и сооружений, линий связи и электропередачи.