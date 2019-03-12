Власти Ленобласти будут выдавать сертификаты на оплату детских кружков

12.03.19 15:22

© РИА Новости. Владимир Трефилов

12 марта. Interfax-Russia.ru - Администрация Ленинградской области разрабатывает сертификаты на оплату детского дополнительного образования, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В области появятся специальные сертификаты, которые можно будет использовать как в государственных, так и в частных кружках. Мы создадим реестр учреждений, готовых оказывать услуги в таком формате, чтобы родители могли выбирать, куда обратиться. Сертификат будет выдаваться на определенную сумму, остальную можно будет доплатить", - приводит пресс-служба слова губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Во всех районах региона появятся муниципальные опорные центры дополнительного образования детей, которые будут работать по модели персонифицированного финансирования. За каждым ребенком будет закрепляться определенный объем средств, который целевым способом будет направляться той или иной организации или индивидуальному предпринимателю.

"В отличие от традиционной системы финансирования допобразования детей при персонифицированном финансировании формируется конкурентная среда как между муниципальными и частными организациями, так и внутри муниципальной сети, происходит финансирование именно услуг, а не учреждений, происходит учет детей и количества посещений с помощью сертификатов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2019 году система персонифицированного финансирования допобразования детей появится не менее чем в 50% муниципальных образований Ленинградской области. Полностью программа будет запущена в регионе к 2021 году.