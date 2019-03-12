Сокровища скифов: в Амстердаме вновь рассматривают дело о возвращении на Украину "золота скифов"
  
Маугли по-московски: истощенную девочку со шнуром на шее обнаружили на севере Москвы
   
Въезд не для всех: в Москве и Санкт-Петербурге введут экологические зоны
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
12.03.19 15:22

Власти Ленобласти будут выдавать сертификаты на оплату детских кружков

© РИА Новости. Владимир Трефилов
12 марта. Interfax-Russia.ru - Администрация Ленинградской области разрабатывает сертификаты на оплату детского дополнительного образования, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В области появятся специальные сертификаты, которые можно будет использовать как в государственных, так и в частных кружках. Мы создадим реестр учреждений, готовых оказывать услуги в таком формате, чтобы родители могли выбирать, куда обратиться. Сертификат будет выдаваться на определенную сумму, остальную можно будет доплатить", - приводит пресс-служба слова губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Во всех районах региона появятся муниципальные опорные центры дополнительного образования детей, которые будут работать по модели персонифицированного финансирования. За каждым ребенком будет закрепляться определенный объем средств, который целевым способом будет направляться той или иной организации или индивидуальному предпринимателю.

"В отличие от традиционной системы финансирования допобразования детей при персонифицированном финансировании формируется конкурентная среда как между муниципальными и частными организациями, так и внутри муниципальной сети, происходит финансирование именно услуг, а не учреждений, происходит учет детей и количества посещений с помощью сертификатов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2019 году система персонифицированного финансирования допобразования детей появится не менее чем в 50% муниципальных образований Ленинградской области. Полностью программа будет запущена в регионе к 2021 году.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.03.19 10:17
Дом с аптекой на Малой Бронной в Москве признали памятником архитектуры
.
  13.03.19 10:01
Перевозка тела Малашенко на родину возможна уже в пятницу-субботу - Венедиктов
.
  13.03.19 09:52
В Московском зоопарке родился детеныш львинохвостой макаки
.
  13.03.19 09:09
Специальная мастерская создана для реставрации поврежденной вандалом картины Репина
.
  12.03.19 17:45
Арашуков до приговора суда отстранен от сенаторской должности
.
  12.03.19 15:46
Столичный детский омбудсмен призвал граждан сообщать о проблемах в семьях с детьми
.
  12.03.19 15:10
Власти Москвы в ближайшие время объявят о реновации здравоохранения
.
  12.03.19 14:11
Самую высокую жилую башню Европы построят через пять лет в "Москва-Сити"
.
  12.03.19 14:09
Москва за восемь лет получила почти 2,4 трлн рублей частных инвестиций
.
  12.03.19 13:46
В Москве простились с Владимиром Этушем


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket