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12.03.19 15:32
Почти 2 тыс. семей Северной Осетии получат республиканский материнский капитал
"На протяжении длительного времени не удавалось решить вопрос с выплатой республиканского материнского капитала, но уже с этого года приступаем к его выдаче на детей 2012 года рождения. Мы поэтапно закроем этот вопрос", - сказал В.Битаров.
Он отметил, что для этого в бюджете Северной Осетии заложено 86,3 млн рублей на 1726 семей.
Глава региона поручил правительству обеспечить дальнейшие выплаты республиканского материнского капитала.
"Субсидии на приобретение жилья продолжают получать семьи, в которых одновременно родились три ребенка и более. Этот закон о семейной политике не работал 20 лет, и 2 года назад мы запустили его. Выплаты из регионального бюджета получили 10 семей. В очереди еще четыре, и в текущем году надо их вопрос решить", - добавил В.Битаров.
По его мнению, правительству надо провести инвентаризацию и других законов, действие которых приостановлено, и изыскать необходимые финансовые ресурсы для их реализации.
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