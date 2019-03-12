Почти 2 тыс. семей Северной Осетии получат республиканский материнский капитал

12.03.19 15:32

© РИА Новости. Владимир Богатырев

12 марта. Interfax-Russia.ru - Выплата республиканского материнского капитала начнется в Северной Осетии в текущем году, сообщил глава республики Вячеслав Битаров в своем докладе-послании во вторник.

"На протяжении длительного времени не удавалось решить вопрос с выплатой республиканского материнского капитала, но уже с этого года приступаем к его выдаче на детей 2012 года рождения. Мы поэтапно закроем этот вопрос", - сказал В.Битаров.

Он отметил, что для этого в бюджете Северной Осетии заложено 86,3 млн рублей на 1726 семей.

Глава региона поручил правительству обеспечить дальнейшие выплаты республиканского материнского капитала.

"Субсидии на приобретение жилья продолжают получать семьи, в которых одновременно родились три ребенка и более. Этот закон о семейной политике не работал 20 лет, и 2 года назад мы запустили его. Выплаты из регионального бюджета получили 10 семей. В очереди еще четыре, и в текущем году надо их вопрос решить", - добавил В.Битаров.

По его мнению, правительству надо провести инвентаризацию и других законов, действие которых приостановлено, и изыскать необходимые финансовые ресурсы для их реализации.