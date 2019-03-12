В Грозном опровергают сообщения об объявлении кровной мести блогеру

12.03.19 15:40

© РИА Новости. Саид Царнаев

12 марта. Interfax-Russia.ru - Спикер парламента Чечни Магомед Даудов не объявлял "кровной мести" блогеру Тумсо Абдурахманову, его слова были искажены, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы Чеченской республики (ЧР) Рамзана Кадырова Альви Каримов.

"Председатель парламента Чеченской республики не объявлял кровной мести Тумсо Абдурахманову. Он сказал, что призовёт к ответу за клеветнические высказывания в адрес первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. В данном случае переводчик умышленно исказил слова Магомеда Даудова, сказанные на чеченском языке", - сказал А.Каримов.

Он отметил, что кровная месть, согласно традициям, объявляется за убийство.

"Спикер парламента Чеченской республики совершенно справедливо и обоснованно говорит, что за клевету придётся отвечать. Это мировая практика, когда от человека требуют ответа за клеветнические высказывания, задевающие честь и достоинство", - добавил А.Каримов.

Ранее в ответ на просьбу журналистов озвучить позицию Кремля по поводу заявления М.Даудова об объявлении Т.Абдурахманова своим врагом и, в том числе, традиции кровной мести пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Мне не известно об этом заявлении, поэтому я, наверное, не возьмусь его комментировать. В целом, вы знаете, что в правовом поле такого понятия, как традиция кровной мести, нет, и вряд ли это может укладываться в правовое поле. Все-таки мы живем в правовом государстве".