Пилотный в РФ проект по маркировке древесины в Иркутской области будет бессрочным

12.03.19 15:43

© РИА Новости. Александр Кондратюк

12 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство Иркутской области продлит срок реализации пилотного в РФ проекта по маркировке древесины, сообщил губернатора региона Сергей Левченко на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

"Мы проект сейчас модернизируем, будем продлевать его, так как он уже позволил вдвое снизить нелегальные рубки древесины. Проект в целом будет бессрочным, поскольку в регионе внедряется система онлайн-слежения за заготовкой леса", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что пилотный в РФ проект по маркировке древесины в Иркутской области стартовал в конце 2016 года. В июне 2018 года Заксобрание Иркутской области по инициативе правительства региона продлило его до 1 июля 2019 года. Полномочия по продлению федерального проекта имеются у региональных властей в соответствии законом "Об охране окружающей среды": регион может принимать законы, затрагивающие вопросы государственного экологического контроля, к которому, в частности, относится выпуск (в рамках пилотного проекта) идентификационных карт для лесозаготовителей.

Как уточнил С.Левченко во вторник, в 2016 году объем незаконных рубок в регионе составил 1,112 млн кубометров. После запуска проекта в 2017 году объем таких рубок почти не изменился, составив 1,098 млн кубометров, но в 2018 году он снизился до 569,7 тыс. кубометров.

По оценке губернатора, выросла также и налоговая отдача от ЛПК. В 2016 году регион заготовил 35,3 млн кубометров леса и получил от отрасли 4,8 млрд рублей в виде налогов. Заготовка леса в 2017 году составила 34,8 млн кубометров при собранных в виде налогов 6,6 млрд рублей. В 2018 году Иркутская область заготовила 35,7 млн кубометров леса, получив от налогоплательщиков 10,3 млрд рублей.

Как сообщалось, в конце 2016 года Иркутская область приняла два закона. Первый касался организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины, второй устанавливал административную ответственность за неисполнение первого закона.

Оба закона были приняты в рамках пилотного в РФ проекта по маркировке древесины. В его рамках областной Минлеском первоначально поставил на учет 1,59 тыс. пунктов приема и отгрузки древесины. Позже лесозаготовителям во время подачи ими лесных деклараций (заявлений об использовании лесов в соответствии с проектом освоения) Минлеском начал выдавать специальные идентификационные карты. Каждая такая карта привязана к конкретной лесосеке, именно это не позволяет лесопользователю сдать в пункты отгрузки и приема больший объем древесины, чем тот, что заявлен в декларации.

В настоящее время пилотный проект по маркировке древесины, ориентированный на борьбу с незаконной заготовкой древесиной, находится в стадии реализации.

Иркутская область - лидер по заготовке древесины в РФ.