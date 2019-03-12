Медведев поблагодарил власти Красноярского края и краевого центра за подготовку и проведение Универсиады-2019

12.03.19 16:21

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

12 марта. Interfax-Russia.ru - Универсиада-2019 помогла Красноярску не только развить спортивную инфраструктуру, но и улучшить городскую среду, необходимо рационально распорядиться этим наследием, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Завершается Универсиада, хочу вас с этим событием поздравить, поблагодарить за ту работу, которая была проделана региональными властями вместе с городом и с теми усилиями, которые вели коллеги на федеральном уровне", - сказал Д.Медведев на встрече с губернатором Красноярского края Александром Уссом.

Премьер заметил, что в течение двух дней осмотрел целый ряд объектов. "Конечно, Универсиада дала толчок развитию Красноярска, причем хороший толчок, я имею в виду не только спортивную инфраструктуру, которая по многим показателями - абсолютно мирового уровня, но и развитие города в целом, что для горожан еще важнее", - сказал премьер, предложив обсудить губернатору вопросы, связанные с дальнейшим использованием наследием Универсиады.

А.Усс отметил, что Красноярск - не курортный город, в связи с чем потребовались большие усилия даже для того, чтобы внешне его подготовить к Универсиаде. "Нам все удавалось, хотя не без труда, поскольку проблем было очень много", - сказал глава региона, поблагодарив оргкомитет по подготовке Универсиады, министра спорта Павла Колобкова и вице-премьера Ольгу Голодец.

Важнейшим элементом наследия Универсиады губернатор назвал консолидацию жителей и их желание жить по-другому, в более комфортной городской среде. "У нас есть конкретные планы того, что мы будем делать и с точки зрения общественных пространств и дальнейшего наведения порядка в городе. У нас есть замечательный объект - остров Татышева, сегодня мы с вами проезжали, там был расположен парк Универсиады, и его посетило около 600 тысяч красноярцев и гостей нашего города", - сказал губернатор.

"Мы намерены сделать хороший проект, не только с опорой на красноярских специалистов, но и на другие регионы - Казань, Сочи, Москва, может, пригласим кого-то из-за рубежа, и на долгую перспективу, на долгие годы будем планово его осваивать", - добавил А.Усс.

Он выразил сожаление по поводу того, что малый бизнес, в том числе туризм, не сильно развит в Красноярском крае, поскольку область, прежде всего, ориентирована на крупные экспортные предприятия сырьевой направленности.

"В этом смысле мы считаем, что Универсиада может стать серьезным толчком для этого. Появились компетенции, появилось желание и, самое главное, сам Красноярск стал открытым миру и считаю, что в этой сфере нас ждет хорошая перспектива. Мы намерены это делать, и знаем, как двигаться вперед", - сказал А.Усс.