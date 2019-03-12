Около 45 населенных пунктов могут оказаться в зоне паводка в Самарской области

12.03.19 16:24

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

12 марта. Interfax-Russia.ru - Предстоящий паводок может затронуть до 45 населенных пунктов в Самарской области, но социально-значимых объектов в предполагаемых зонах подтопления нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области по итогам совещания по вопросам подготовки к паводковому периоду.

"Вероятность паводковых явлений в 2019 году может наблюдаться в 13 муниципальных районах. При интенсивном развитии весенних процессов возможно достижение значений опасной отметки на реках Большой Черемшан и Сызрань. В зоны возможного подтопления могут попасть до 45 населенных пунктов, около 2-х км автодорог муниципального уровня, 9 низководных автомобильных мостов.Социально-значимые объекты в зоны подтопления не попадают", - говорит начальник ГУ МЧС по Самарской области О.Бойко, слова которого приводятся в сообщении.

О.Бойко отмечает, что в настоящее время в регионе спланированы маршруты эвакуации, транспорт и места размещения населения из населённых пунктов, попадающих в зоны возможного затопления.

"Подготовлены 145 пунктов временного размещения на 23,5 тыс. человек и места для временного размещения крупного рогатого скота", - говорит О.Бойко.

Кроме того, организовано взаимодействие по мониторингу паводковой обстановки с Центрами управления в кризисных ситуациях территориальных органов МЧС России Республики Татарстан, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской областей и Департаментом по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Республики Казахстан.