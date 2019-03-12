Число заболевших эхинококкозом ульяновских суворовцев увеличилось до 54-х

12.03.19 16:28

© РИА Новости. Евгений Биятов

12 марта. Interfax-Russia.ru - Медики завершили обследование курсантов Суворовского военного училища в Ульяновской области после массового заражения эхинококкозом, число заболевших увеличилось, сообщил депутат Госдумы РФ от региона Алексей Куринный.

"По состоянию на 26 февраля 2019 года проведено медицинское обследование 100% воспитанников училища, из которых у 54 зафиксированы признаки заболевания "эхинококкоз", - говорится в ответе на официальный запрос депутата в военную прокуратуру Центрального военного округа.

Ответ за подписью военного прокурора округа Александра Антюфеева депутат выложил на своей странице в социальной сети во вторник.

Руководством военно-медицинского управления Минобороны России принято решение о направлении курсантов, у которых выявлены признаки заболевания, в центральный военный госпиталь им.А.А.Вишневского "для более углубленного медицинского обследования и оказания специализированной врачебной помощи".

"В ходе расследования уголовного дела с привлечением специалистов отрабатываются все версии возможного заражения воспитанников (проведение исследований не завершено)", - отмечается в сообщении.

Ранее во вторник губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщал журналистам, что причина и время заражения эхинококкозом не установлены.

По состоянию на 20 февраля по результатам обследования воспитанников диагноз "эхинококкоз" был установлен в 49 случаях.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

Следователи отрабатывают все версии произошедшего, в том числе возможность инфицирования учащихся во время полевого выхода.

Начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Дмитрий Тришкин сообщал, что причиной заболевания учащихся Ульяновского суворовского военного училища могли стать инфицированные собаки.

Эхинококкоз - паразитарная болезнь, характеризующаяся образованием в печени, легких или других органах и тканях паразитарных кист.