|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
12.03.19 17:14
Универсиада-2019 в Красноярске объявлена закрытой
"С грустью на сердце объявляю Универсиаду-2019 в Красноярске закрытой", - сказал О. Матыцин на финальной торжественной церемонии, которая проходила в Красноярске в спорткомплексе "Платинум Арена". В ней принял участие председатель правительства России Дмитрий Медведев.
Флаг FISU передан мэру города Люцерна (Швейцария) Беату Цюсли, в этом городе пройдут XXX Всемирные студенческие игры.
Игры в Красноярске проходили с 1 по 12 марта. В медальном зачете соревнований российская сборная со значительным отрывом победила как по количеству золотых медалей, так и по общему числу наград. По итогам всех соревнований у российских спортсменов 41 "золото", 38 серебряных и 31 бронзовая медаль, общее количество медалей - 112.
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket